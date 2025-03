◆西野カナ、ツアービジュアル再現した誕生日ケーキ披露

【モデルプレス=2025/03/19】歌手の西野カナが3月18日、自身のInstagramを更新。36歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。18日に誕生日を迎えた西野は「36歳になりました 温かいメッセージ、本当にありがとうございます」とファンからの祝福の言葉に感謝の気持ちを投稿。アリーナツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」のビジュアルを再現したお洒落なバースデーケーキを自らカットする様子やカップケーキのロウソクの火を吹き消す姿を披露した。こうして多くの人からのお祝いを受け、最後に「最高の1年にします!!」と宣言している。

◆西野カナの投稿に反響

この投稿には「カナやんお誕生日おめでとう」「ケーキもカナやんも可愛い」「生まれてきてくれてありがとう」「永遠に青春のアイコン」「全てがお洒落で流石」など祝福のコメントが到着。また西野は自身の30歳の誕生日の2019年3月18日に一般男性と結婚したことから「結婚6周年おめでとう」「末長くお幸せに」といった声も寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】