【ASURAJANG】 3月27日 配信予定 価格:基本プレイ無料

G・O・Pは、3月27日にアニメチックバトロワ「ASURAJANG」のサービス開始を予定している。最初はPC版からスタートし、Xbox Series X|S、プレイステーション 5版が順次配信される。利用料金は基本無料(アイテム課金制)。

「ASURAJANG」は、33人のキャラクターが一斉に戦うオンラインアクションゲーム。アニメ調のトゥーンレンダリングで表現されたキャラクターを操作し、激しい戦闘を繰り広げていく。

今回は開発元のD-ZARDより、本作ゲームディレクターのキム・サンジン氏へインタビューできたので、その模様をお伝えする。

D-ZARD「ASURAJANG」ゲームディレクターのキム・サンジン氏

ストレスを発散できる、気軽に楽しめるゲーム

――正式サービス直前とのことで、現在の心境を教えて下さい。

キム氏:こんにちは、はじめまして。「ASURAJANG」ディレクターのキム・サンジンです。

約3年間、一生懸命に作り上げてきた「ASURAJANG」が、いよいよ正式リリースを迎えることとなりました。正直、緊張した気持ちもありますが、同時に「どんな面白いことが起こるだろう?」と期待に胸を膨らませています。

実は、「どうか大きなトラブルが起きませんように……!」と心から願ってもいます(笑)。そして、何よりも多くの方々に「ASURAJANG」を楽しんでいただけるよう、最後の仕上げ作業に全力を注いでいます。皆さんに最高の体験をお届けできるよう、最後まで頑張ります!

――昨年のCBT、2月のOBTとテストを経て、最も改修された点はどこでしょうか。また、最終的にはどこに強みがあるゲームに仕上がりましたか?

キム氏:新キャラクターの「ショーヨ」と「カイサチ」が新たに「ASURAJANG」に参戦することになりました。そして、「ウェイ」のコンセプトが完全に変更された点も大きな変更点の一つです。

その他にも、皆様からいただいたフィードバックを反映しながら、ゲーム全体の完成度を高める作業を進めています。現在は、より完成度の高い状態に仕上げている段階だと考えています。

「ASURAJANG」ならではの強みとしては、

・魅力的なアニメーションスタイルのキャラクター

・直感的でスピード感のあるアクションバトル

・負担が少なく、気軽に楽しめるゲームプレイ

この3つが挙げられると思います。誰でも簡単にプレイでき、遊ぶほどに奥深さを感じられるゲームとして、最終的に仕上げることができたと自負しています!

ショーヨ

カイサチ

――33人というユニークな数字に決めた理由を教えて下さい。

キム氏:初期のゲームコンセプトは、仏教の「六道輪廻」の設定から着想を得ました。仏教において「3」という数字は非常に多くの意味を持つ重要な数字とされています。

そのため、「3」が11回重なる「33人」というプレイヤー数に決定しました。また、多くのバトルロイヤルゲームで採用されている100人規模の約1/3という点も、個人的にしっくりきた理由の一つです。この33人という設定に合わせて、マップのサイズやプレイのテンポもデザインしました。

適度な緊張感とスピード感を持ちながら、戦略的に楽しめるようなバランスを目指しています。

プレイ中の画面

33人を基点としてマップなどが設計されたという

時間経過とともにマップは崩壊し、プレイエリアが狭くなっていく

――ソロモード、トリオモードではどちらの人気が高かったでしょうか。また、ゲームとしてはどちらがメインとなるでしょうか。

キム氏:モードの人気傾向は国によって若干異なっています。日本のプレイヤーは、ソロモードが圧倒的に多く、韓国のプレイヤーはトリオモードのプレイ率が高くなりました。全体的な割合としては、ソロモードが約60%、トリオモードが約40%といった結果です。

メインモードについてですが、今後、バトルロイヤル以外にもさまざまなモードを追加する予定です。プレイヤーの好みに応じて自由に遊んでもらえるようにすることを重視しており、特定のモードを"メインモード"として強制するような設計は避けるつもりです。

――具体的にはどのようなゲームモードが入るのでしょうかか?

キム氏:正式リリース後、数か月後に迎える「シーズン1」では、新たに「アリーナモード」が追加される予定です。

アリーナモードはバトルロイヤルモードとは異なり、3対3のチーム戦です。ランダム要素の少ない、真剣勝負のような緊張感のあるモードとして設計しています。

さらに、シーズン1の開始に伴い、バトルロイヤルモードにも大きな変化が訪れます。マップの一部が大規模に変化し、「アストラ(装備品)」や消耗品の種類も変化する予定です。これにより、毎シーズンごとに新しいプレイ体験をお届けできると考えています。

常に新鮮な気持ちで「ASURAJANG」を楽しんでいただけるよう、アップデートを重ねてまいります!

ゲームモードは増えたり、新要素が加わったりする

――本作における課金ポイントはどこになりますか?

キム氏:キャラクターの外見や武器の外見をカスタマイズできる「コスチューム」が、最も重要な課金要素となります。

その他にも、以下のような多彩なアイテムを用意しています。

・キャラクターが立つことができる「ジオラマ」

・チャットなどで使える「エモジ」

・攻撃時の「エフェクト効果」などの装飾アイテム

これらのアイテムは、ゲーム内でキャラクターの強さには一切影響しない、純粋な外見カスタマイズ要素です。また、特定の外見アイテムや武器は「染色機能」でカラーの変更も可能です。

自分だけの個性あふれるキャラクターを作り上げる楽しさを、ぜひ味わっていただきたいと思います。

チャットで使用する「エモジ」や外見カスタム要素が課金要素となる

――PS5/Xbox Series X|S版のサービスはいつ頃になりますか?

キム氏:Xbox Series X|S版は現在審査中で、早ければシーズン0(正式サービス開始時のシーズン)でサービス開始できる可能性があります。PS5版も同様に審査中で、早ければシーズン1(数カ月後の次のシーズン)でサービスを開始できる見込みです。

できるだけ早く、より多くのプレイヤーに「ASURAJANG」を楽しんでいただけるよう、準備を進めていますので、ぜひご期待ください!

――最後に、改めて本作のアピールポイントをお願いします。

キム氏:「ASURAJANG」は、気軽に楽しくプレイできるアクションPvPゲームとして開発しました。

ここで重要なのは「気軽さ」です!1回のプレイ時間が短く、途中で負けても大きな負担を感じることなく楽しめる設計になっています。また、運の要素も大きく関わっているため、負けたとしても深く気にする必要はありません。

友達と一緒にワイワイ楽しみたいときは、トリオバトルロイヤルモードを。一人でじっくり遊びたいときは、ソロバトルロイヤルモードを選んでプレイしていただけます。

「毎日のストレスを軽く発散できる、気軽に楽しめるゲーム」として捉えていただければ嬉しいです。ぜひ、気楽な気持ちで「ASURAJANG」を楽しんでください!

――ありがとうございました。

