¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¼õ¤±¡Ö³Æ¹ñ¤Î³°¸òÅØÎÏ¤ò¸å²¡¤·¡×ÆüËÜÀ¯ÉÜ
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î³°¸òÅØÎÏ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÊÆÂ¦È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¸å¡¢Á´ÌÌÄäÀï¹±µ×ÏÂÊ¿¤Î¼Â»ÜÅù¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò°ú¤Â³¤Ãí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Äó°Æ¤·¤¿30Æü´Ö¤ÎÄäÀï°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓÄ¹´±¤ÏÄ¹°ú¤¯ÀïÆ®¤Î½ª·ë¤ä¸øÀµ¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢4¥«¹ñ¤¬ÂÐ¿ÍÃÏÍë¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¾òÌó¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¦Âà¤ò¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Í«Î¸¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï2025Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢ÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢4¥«¹ñ¤¬¡Ö¾òÌó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÊÆÂ¦È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¸å¡¢Á´ÌÌÄäÀï¹±µ×ÏÂÊ¿¤Î¼Â»ÜÅù¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò°ú¤Â³¤Ãí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓÄ¹´±¤ÏÄ¹°ú¤¯ÀïÆ®¤Î½ª·ë¤ä¸øÀµ¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢4¥«¹ñ¤¬ÂÐ¿ÍÃÏÍë¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¾òÌó¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¦Âà¤ò¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Í«Î¸¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï2025Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢ÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢4¥«¹ñ¤¬¡Ö¾òÌó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£