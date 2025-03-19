£Ó£Ë£Å£´£¸Â´¶È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹ÀìÇ°¤Î¹Ó°æÍ¥´õ¡¡½éÀï¤Ï£´¡¦£±£¸ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹Âç²ñ¡¡¹ñÆâ¤Ï£´¡¦£²£¶»¥ËÚ¤«¤é
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£¸Æü¡¢£³·î¤ò¤â¤Ã¤Æ£Ó£Ë£Å£´£¸¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¤«¤é¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼°ìËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Ó°æÍ¥´õ¤Îº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£´·îÁ°È¾¤Ï½¼ÅÅ´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸Â´¶È¸åºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ï¡¢£´·î£±£¸Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Ñ£õ£å£ò£é¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£Ô£Ê£×£Ð¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£é£î¡¡£Ì£á£ó¡¡£Ö£å£ç£á£ó¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£´·î£²£¶Æü»¥ËÚ¥µ¥ó¥×¥é¥¶Âç²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´Âç²ñ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼»²Àï¤òÍ½Äê¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ìÉôÂç²ñ¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï£¶·î£²£±Æü¹ÃÉÜ»Ô¾®À¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±àÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹Ó°æ¤Ï£±£¶Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¡¢£´·î¤Ç°úÂà¤¹¤ëà½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î²£¹Ëá¤³¤ÈÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¤ÈÂÐÀï¡£Î¤Â¼¤«¤é¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤½¤í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µ»¤ÎÅª³Î¤µ¡¢µ¤»ý¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼À¡Ä¡£¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤ÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¹Ó°æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡