ºÊ¤È¤Ï°ã¤¦¡ÄÍÄÆëÀ÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿É×¤ÎËÜ²»¡Ú¥³¥ì¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Vol.81¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¸Å½¤¤¹Í¤¨¤ò¤â¤ÄµÁ¼Â²È¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¡£ºÊ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µÁÉã¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤Æ±ç½õ¤·¤¿500Ëü±ß¤òÊÖ¤¹¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬µÁÉã¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¥º§¤Ï²óÈò¡£ºÊ¤ÏµÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ¼Â²È¤ÏÉ×¤ÈÍÄÆëÀ÷¤Î¤«¤ª¤ê¤òºÆº§¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ëè½µÈà½÷¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¡£¡Ö¤«¤ª¤ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È¹Í¤¨¤¿É×¤Ï¡¢¤³¤ì¤òºÊ¤Ë±£¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤À¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ìÆ±µï¤¹¤ë¤«¤é¡×¤À¤È¡Ä¡£¿²¼ª¤Ë¿å¤ÎºÊ¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢Æ±µï¤òµñÈÝ¡£É×ÉØ¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¡¢É×¤ÏËè½µµÁ¼Â²È¤Ø¡£¤«¤ª¤ê¤¬Ëè½µÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÄ´»Ò¤Ë¤Î¤Ã¤¿µÁÉã¤Ï¡¢²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¸Å½¤¤¹Í¤¨¤ò¤â¤ÄµÁ¼Â²È¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¡£ºÊ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µÁÉã¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤Æ±ç½õ¤·¤¿500Ëü±ß¤òÊÖ¤¹¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É×¤¬µÁÉã¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¥º§¤Ï²óÈò¡£ºÊ¤ÏµÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ¼Â²È¤ÏÉ×¤ÈÍÄÆëÀ÷¤Î¤«¤ª¤ê¤òºÆº§¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ëè½µÈà½÷¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¡£¡Ö¤«¤ª¤ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È¹Í¤¨¤¿É×¤Ï¡¢¤³¤ì¤òºÊ¤Ë±£¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤À¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ìÆ±µï¤¹¤ë¤«¤é¡×¤À¤È¡Ä¡£¿²¼ª¤Ë¿å¤ÎºÊ¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢Æ±µï¤òµñÈÝ¡£É×ÉØ¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¡¢É×¤ÏËè½µµÁ¼Â²È¤Ø¡£¤«¤ª¤ê¤¬Ëè½µÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÄ´»Ò¤Ë¤Î¤Ã¤¿µÁÉã¤Ï¡¢²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¢£µÁÉã¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤½¤Î»þ¡Ä¡ª
µÁÉã¤¬¤«¤ª¤ê¤ÎÂÎ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢µÁ»Ð¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤ª¤ê¤Ï¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëµÁÉã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¡¢¤«¤ª¤ê¤Î²ÈÄíÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉºÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦É×¡£¤«¤ª¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤ËÉ×¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÀ¤â¹ç¤¦¤Ï¤º¡Ä¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
É×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
(¥Þ¥ë¥³)