¡ÖÍÌ¾¤Ê»Ð¡×¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë¼ÂËå¡¡¿åÃå¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×²þÌ¾¤âÏÃÂê
¡¡¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼ÂËå¤¬¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÀ®Èþ¡£¡Ö¡ÚÍç¥È¡¼¥¯¡Û¸«¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤¬Ëè²óÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÃæ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡È¥Ï¥À¥«"¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢Æ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡Ö»Ð¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡Ä¡×¤È¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£»Ð¤Ï¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤À¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÍÌ¾¤Ê»Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤ä¡¢Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡×¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ð¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ø¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤´¤µ¡Ù¤ä¡¢²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤±¤ë¸·¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿À®Èþ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¿åÃå¤È¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¿åÃå»Ñ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÀ®¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À®Èþ¤Ï¡¢»Ð¤ÎÍ§Èþ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ò£ï£Ì£õ£Á£Î£Ç£Å£Ì¡Ê¥í¡¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡££²£°£²£´Ç¯£´·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸å£±£±»þ£±£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Íê¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢·ÝÌ¾¤ò¡ÖÀ®Èþ¡×¤«¤é¡ÖÈÄÌîÀ®Èþ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£