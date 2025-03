デル、モニター製品のスタンダードモデル7製品を刷新 - 24型〜34型、WQHD〜4Kで

デル・テクノロジーズは3月19日、モニター製品におけるビジネス向けスタンダードモデル「P2425D」「P2425DE」「P2725D」「P2725DE」「P2725QE」「P3225QE」「P3425WE」あわせて7製品の販売を開始した。デル、モニター製品のスタンダードモデル7製品を刷新 - 24型〜34型、WQHD〜4Kでいずれもビジネス利用に向くスタンダードモデルの新製品。100Hzの高リフレッシュレート動作で目の負担を低減しており、24型でもWQHD解像度を備えたほか、やや大型の27型ではWQHD〜4Kモデルを選択可能。USB-C接続で給電や映像出力に対応するものや、LAN端子搭載モデルや34型の大型モデルも用意する。

「Dell Pro 24 Plus QHDモニター - P2425D」:39,800円「Dell Pro 24 Plus QHD USB-Cハブ モニター - P2425DE」:45,799円「Dell Pro 27 Plus QHDモニター - P2725D」:41,800円「Dell Pro 27 Plus QHD USB-Cハブ モニター - P2725DE」:46,799円「Dell Pro 27 Plus 4K USB-Cハブ モニター - P2725QE」:56,800円「Dell Pro 32 Plus 4K USB-Cハブ モニター - P3225QE」:86,801円「Dell Pro 34 Plus USB-Cハブ モニター - P3425WE」:88,800円