¡ÚÀ¾Éð¡Û¹ÅçÀï¡¡£²²ó¤Ë¸µ»³ÈôÍ¥¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡¡£³²ó¤Ë¥Í¥Ó¥ó¤Îµ¾Èô¤Ç¸ú²ÌÅª¤ËÄÉ²ÃÅÀ
¡¡À¾Éð¤Ï£±£¹Æü¡¢¹Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤â¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¡Ê£´£±¡Ë¤Îº¸ÀþÆóÎÝÂÇ¤òÂ¾ì¤Ë¹ÅçÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤ÈÆó»à¤«¤é¤³¤ÎÆü£·ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¸µ»³ÈôÍ¥ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬½éµå¤Î³°´ó¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¤é¤ï¤º¤ËÃæÁ°¤Ë±¿¤ÓÀèÀ©ÅÀ¡£Á°Æü£±£¸Æü¤Î½éÀï¤ËÂ³¤½øÈ×¤ËÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¸µ»³¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£Á°Æü¤Î±¦Á°ÂÇ¤ËÂ³¤°ì·³¾º³Ê£²»î¹ç¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾Éð¤ÏÂ³¤¯£³²ó¡¢¹Åç¤Î¼éÈ÷¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤ÀÀ¾Àî¤Îº¸Àþ»°ÎÝÂÇ¤òÂ¾ì¤Ë°ì»à»°ÎÝ¤ÎÆÀÅÀµ¡¤òºî¤ë¤È¡¢Â³¤¯£³ÈÖ¡¦¥Í¥Ó¥ó¤¬¤¤Ã¤Á¤êÃæ·ø¤Ëµ¾Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¥½¥Ä¤Ê¤¯ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£´²ó¤Ë¤â¸Å²ì¤Îº¸ÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¹Åç¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸ú²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦ºòÇ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¤àÅö¤¿¤êÁ°á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ëº£Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê¿Ê²½¤¬¸«¤¨¤ë¡£