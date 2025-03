紀ノ国屋アントレが新たにオープン！さんちか1番街「リニューアル」

さんちかにおいて、阪神電車神戸三宮駅前に位置する「1番街」に神戸初出店となる「紀ノ国屋アントレ」および「ビオラル」が2025年3月27日(木)に新たにオープンします。

さんちか1番街「リニューアルオープン」

さんちかにおいて、阪神電車神戸三宮駅前に位置する「1番街」に神戸初出店となる「紀ノ国屋アントレ」および「ビオラル」が2025年3月27日(木)に新たにオープン。

昨年リニューアルをした2番街をはじめ、新1番街内に完成した供用通路など、ますますにぎわいを創出するさんちか。

今回は“おうちのごはん乗りかえよう。

”をキャッチコピーに、新たなラインナップとして、神戸初出店の人気のスーパー2店舗がさんちかに加わります。

OPEN限定商品やノベルティなど、オープンに伴うキャンペーンに関しては、以下のテナント紹介ページを確認してください。

なお、各店舗情報は本施設サイトでも見ることができます。

【出店店舗紹介・限定商品等の案内】

■紀ノ国屋アントレ

紀ノ国屋アントレ ロゴ

イメージ画像

-ショップ情報-

神戸さんちかに新たな「入り口」が誕生!店舗名「entree(アントレ)」はフランス語で「入り口」を意味し、紀ノ国屋のこだわりと品質を気軽に楽しめる場として、多くのお客様をお迎えする「入り口」となることを目指しています。

店内厨房では、兵庫県産の食材を使ったお惣菜や、地元企業との協業によるオリジナル商品など、『できたて!』グルメや紀ノ国屋ならではの高品質な商品を用意します。

紀ノ国屋は上質で素敵な暮らしをサポートし、食卓に美味しさと感動をお届けします。

【OPEN限定商品】

3月27日(木)〜3月30日(日)の期間中、開店記念として人気商品とオリジナルバッグをセットにした菓子セットやこだわりの商品を詰め合わせた限定セットを用意されています。

◎開業記念グロサリーセット 価格:3,300円(税込) 各日50セット限定

◎開業記念菓子セット 価格:2,420円(税込) 各日100セット限定

◎デザートセット 価格:1,620円(税込) 各日50セット限定

◎ベーカリーハッピーバッグ 価格:1,382円(税込) 各日100セット限定

(オリジナル付箋付き)

開業記念グロサリーセット

※バッグのカラーはイメージです

【OPENキャンペーン】

3月27日(木)〜3月30日(日)の期間中、紀ノ国屋のアップルパイ(シナモン)1点購入のお客様に「オリジナルワックスペーパー」を1点プレゼント。

紀ノ国屋ロングセラーのアップルパイを店内厨房で焼き上げ販売します。

◎紀ノ国屋のアップルパイ(シナモン) 価格:1,296円(税込) ※個数制限あり

アップルパイ(シナモン)

ワックスペーパー

※それぞれなくなり次第終了

※画像はイメージです

■BIO-RAL(ビオラル)

ビオラル ロゴ

イメージ画像

惣菜集合

-ショップ情報-

「ライフ」がプロデュースするナチュラルスーパーマーケット「BIO-RAL(ビオラル)」が神戸市内初出店。

『自然を感じるくらし、もっと身近に』をテーマに、「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」の4つのコンセプトに沿って自然の恵みをいかしたオーガニック食品や健康にこだわった身体に優しい商品を取りそろえ、ジャム・紅茶売り場では地元・神戸でつくられた商品をコーナー展開しています。

近畿圏のBIO-RALで初導入となる対面のお惣菜コーナーでは、原料の一部に有機野菜やプライベートブランド「BIO-RAL」の商品を使用した彩り豊かなお惣菜を提供します。

【OPEN限定商品】

3月27日(木)・3月28日(金)に、開店記念として有機農産物や「BIO-RAL」の加工肉シリーズ、素材にこだわった食品をそれぞれ詰め合わせた「お楽しみ袋」各種を数量限定で発売します。

◎有機農産物お楽しみ袋

価格:1,080円(税込)お1人様各日1点限り・各日先着20名様

◎ビオラル(加工肉)お楽しみ袋

価格:839円(税込)お1人様各日1点限り・各日先着30名様

◎加工食品お楽しみ袋

価格:1,080円(税込)お1人様各日1点限り・各日先着20名様

有機農産物お楽しみ袋

加工肉お楽しみ袋

加工食品お楽しみ袋

【OPENキャンペーン】

3月27日(木)〜3月30日(日)の期間中、2,000円以上(税込)の購入レシートご提示で、各日先着100名様に「BIO-RAL ポータブルエコバッグ」を1点プレゼント。

エコバッグ

※カラーは先着順で選べます

※画像はイメージです

【新1番街の店舗配置について】

さんちか1番街マップ

<新通路の開通>

新通路(神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅〜さんちか)が、2024年12月1日(日)に開通し、三宮の地下動線がますます便利になりました!詳細は神戸市ホームページをご参照ください。

新通路開通

【1番街リニューアル新ビジュアルについて】

メインビジュアル

兵庫県出身で、関西を拠点に活躍するコピーライターの西井 哲生(にしい てつお)氏に、さんちか1番街リニューアルのキャッチコピーを考案いただきました。

デザインのコンセプトは、忙しい日常でも、まるで電車を乗り換えるように。

そんなちょっとした「乗りかえ」で、毎日の食卓がちょっとごちそうに、もっと豊かに、もっと楽しくなる。

さんちかの新しいおうちのごはんスタイルが、日々の生活に小さな変化をもたらすきっかけになればと願っています。

<メインビジュアルを始め、全4パターンのキャッチコピーを使用>

ビジュアル全4パターン

※さんちかのサイネージ及びSNS広告にて上記4パターンを見ることができます。

<施設および同社の概要>

◆さんちか

所在地 : 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目10番1号

床面積・店舗数: 9,500m2・107店舗

店舗構成 : 服飾・食品・生活雑貨・飲食店・観光案内所等

