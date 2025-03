アネスト岩田は、「お客様満足度の最大化に努め、革新的な技術・製品を常に生み出していく、『真のグローバルワン・エクセレントメーカー』になることを目指す」というグループ経営ビジョンの実現に向け、全社横断型のデジタルマーケティングプロジェクトを立ち上げました。

アネスト岩田は、「お客様満足度の最大化に努め、革新的な技術・製品を常に生み出していく、『真のグローバルワン・エクセレントメーカー』になることを目指す」というグループ経営ビジョンの実現に向け、全社横断型のデジタルマーケティングプロジェクトを立ち上げた。

特に、販売代理店、サービス会社、エンドユーザーに向けたデジタル上の導線整備に注力し、製品をより探しやすく、選びやすく、注文しやすい環境を構築することが重要な課題でした。

従来、アネスト岩田の製品情報管理は各部門で分散しており、データの一貫性や検索性に課題がありました。

加えて、製品数の増加とともに、Web・EC・SNSなどのデジタルチャネルを活用した情報提供の必要性が高まっていました。

これらの課題を解決するため、PIM/DAMの導入を決定し、Contentservのソリューションを基盤とする統合管理システムを構築しました。

■課題

●デジタル上の導線整備により、販売店・サービス店・エンドユーザーが製品を探しやすく、選びやすく、注文しやすいデジタル環境の構築

●販売・マーケティングのための製品のマスターデータ、製品仕様データの統合一元管理

■ソリューション

PIM/DAMを統合したContentservプラットフォームによる商品情報マネジメント基盤の構築と活用

■効果

●Webサイトからの製品情報の月間ダウンロード件数が約10倍に増加

●絞り込み検索機能を生かした提案活動のスピードアップ

今後、アネスト岩田は、ContentservのPIM/DAM基盤を最大限に活用し、製品企画、マーケティング、カスタマーサクセスに至るまで一貫したCXの提供を推進していきます。

また、デジタル環境と顧客チャネルを通じた事業・売上成長を加速させるエンジンとして、商品情報管理基盤をさらに発展させていく方針です。

