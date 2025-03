ÀïØË¤«¤Ê¤ÎÃåÍÑ¾¦ÉÊ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ªFab Sick

戦慄かなのがプロデュースするファッションブランド「Fab Sick」の本人着用の商品ビジュアルカットが公開された。

Fab Sick

戦慄かなのがプロデュースするファッションブランド「Fab Sick」の本人着用の商品ビジュアルカットが公開。

そのカリスマ性や天性のセンスで多くのファンを魅了し続ける戦慄かなの。

ファン待望の自身がプロデュースするファッションブランドが2025年3月についにローンチした。

「Fab Sick」と名づけられたブランドはTシャツやパーカーなど日常で使えるベーシックなアイテムに加え、戦慄自身がシルエットやカラーなどを細部にこだわったベロアパーカーやフリルカーディガンなどの受注生産アイテムを販売する。

受注生産アイテムはPOPUP期間中に受注販売を行い、7月頃にお届け予定。

受注生産アイテムはECサイト(通信販売)でも販売予定。

Fab Sick受注生産アイテムの着用様子_2

■戦慄かなの 来店イベント開催決定!

3月23日(日)にPOPUP会場にて直筆サイン入りブロマイドのお渡し会を開催する。

直接ファンと触れ合えるイベントとなっており、Fab Sick限定ブロマイドに戦慄が目の前でサインを書き、ファンに手渡す。

ラフォーレ原宿POPUPイベントオープンの19日から23日の来店イベント開催直前の期間中、「POPUPイベント店舗にある商品を30,000円(税込)購入した先着100名」にイベントの整理券を配布。

Fab Sickのアイテムに加え、POPUP店舗内販売の商品が対象となる。

【戦慄かなのPOPUP STORE 2025 SPRING 概要】

■期間

2025年3月19日(水)〜30日(日)

※戦慄かなの来店日 3月23日(日)

■開催場所

ラフォーレ原宿5階 メイクザステージ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6

JR山手線 原宿駅 表参道改札より徒歩5分

東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 5番出口より徒歩1分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線 表参道駅 A2番出口より徒歩7分

■ラフォーレ原宿 営業時間

11:00〜20:00

【来店イベント概要】

■日時

3月23日(日)15:00〜18:00

■開催場所

ラフォーレ原宿5階 メイクザステージ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6

■整理券配布期間

3月19(水)〜23日(日)

※無くなり次第終了

■キャンペーン内容

1回の会計30,000円(税込)が整理券の対象になります。

レシートの合算はできません。

・整理券1枚で1名様がイベントに参加できます。

・整理券の配布はPOPUP初日(3/19)開店時から実施します。

・整理券は上限100枚で無くなり次第配布終了となります。

・整理券の譲渡や転売はできません。

発見時は無効になります。

■受注生産アイテム (金額は税込み)

ベロアジャージセット 25,000円

ベロアジャージ パーカー 14,000円

ベロアジャージ フィット&フレアパンツ 11,000円

ギャザーフリルワンピース 18,000円

フリルレースセット 28,000円

フリルレースカーディガン 14,000円

フリルレースパンツ 14,000円

チョーカーリボン付きキャミソール 8,000円

■会場販売アイテム (金額は税込み)

Fab Sick Tシャツホワイト M / XL 8,000円

Fab Sick Tシャツブラック M / XL 8,000円

Fab Sick パーカーホワイト M /XL1 2,000円

Fab Sick パーカーブラック M /XL1 2,000円

ラバーキーホルダー 1,650円

グリッターステッカー 550円

この機会に是非お立ち寄りください、たくさんの来場おまちしています。

※受注生産アイテムは7月頃の発送予定です。

※POPUPイベント終了後、ECサイトでの受注販売も予定しています。

●「戦慄かなのPOP UP STORE 2025 SPRING」大阪での開催決定!

さらに4/4(金)〜4/13(日)に、心斎橋オーパ 2階特設会場で、「戦慄かなのPOP UP STORE 2025 SPRING」が開催されます。

4/6(日)には戦慄かなの来店イベントも予定されています。

(詳細後日発表)

■開催場所

心斎橋オーパ 2階特設会場

大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4-3

大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 7番出口直結

■オーパ 営業時間

11:00〜21:00

【戦慄かなのプロフィール】

戦慄 かなの(せんりつ かなの)

フジテレビ「アウト×デラックス」2022年3月までレギュラー出演

セルフプロデュースアイドルユニット「femme fatale」で実妹・頓知気さきなと活動中

2021年6月1stシングル「Fire Paan」をリリースしソロ活動を始動

香椎かてぃとのユニット「悪魔のキッス」でも活動中

2024年1月20日より体調不良を理由に無期限の活動休止

2024年9月8日新宿ReNYでのワンマンイベント開催で再始動

2024年9月18日配信シングル「悪い人」をビクターエンタテイメントよりリリースしメジャーデビュー

2025年1月1日大森靖子率いる「ZOCX」に加入し活動開始

