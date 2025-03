2024年に大好評だったロッテリアの和風スイーツが、2025年も登場。

香り高く、深みある味わいの宇治抹茶を使ったスイーツとシェーキが登場する「ロッテリアの宇治抹茶フェア」が開催されています!

ロッテリア「宇治抹茶フェア」

販売期間:2025年3月19日(水)〜4月下旬まで販売予定

販売店舗:一部店舗を除く242店舗で販売予定(2025年3月12日時点)

ハンバーガーショップ「ロッテリア」が「ロッテリアの宇治抹茶フェア」を期間限定で開催。

春の訪れを感じるシーズンに合わせて、香り高く、深みのある味わいの宇治抹茶を使用したスイーツとシェーキの計3品が発売されています☆

「宇治抹茶フェア」に登場するのは「宇治抹茶パイ」「宇治抹茶パフェシェーキ」「シェーキ 宇治抹茶」の3品。

「宇治抹茶パイ」は抹茶を使ったフィリングを2層に仕上げ、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツです。

同時に登場する宇治抹茶を使用した「宇治抹茶パフェシェーキ」は、宇治抹茶のほろ苦い風味とチョコレートの濃厚な甘みの絶妙な、デザートタイプのシェーキ。

そして、「シェーキ 宇治抹茶」は、宇治抹茶の味わいをシンプルに楽しめるメニューです!

宇治抹茶パイ

価格:240円(税込)

宇治抹茶クリームと、宇治抹茶を合わせたホワイトチョコレートクリーム、2層に仕上げたフィリングがポイントの「宇治抹茶パイ」

フィリングをサクサク食感のパイ生地で包み、宇治抹茶の味わいを手軽に楽しめるワンハンドスイーツです☆

宇治抹茶パフェシェーキ

価格:390円(税込)

宇治抹茶を使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームとチョコレートソース、薄く削ったチョコレートをトッピングした「宇治抹茶パフェシェーキ」

宇治抹茶のほろ苦い風味とチョコレートの濃厚な甘みを楽しめます!

※機器調整により販売していない場合があります

※デリバリーでの販売はありません

シェーキ 宇治抹茶

価格:290円(税込)

宇治抹茶の味わいをシンプルに楽しめる「シェーキ 宇治抹茶」も同時販売。

宇治抹茶の芳醇な香りと、ほろ苦い風味を楽しめるドリンクです☆

※機器調整により販売していない場合があります

※デリバリーでの販売はありません

抹茶を使ったパイやシェーキなど、大好評の和風スイーツが2025年もラインナップ。

ロッテリアの「宇治抹茶フェア」は、2025年3月19日から4月下旬まで開催中です☆

