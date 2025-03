東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「イースター スイーツ&ベーカリー」を開催!

イースターには欠かせないイースターエッグや動物たちをモチーフにした、パステルカラーが愛らしい、この時期だけの特別なスイーツとベーカリーで、イースターをお祝いできます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」イースター スイーツ&ベーカリー 2025

提供期間:2025年4月1日(火)〜4月30日(水)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)

営業時間:10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

季節のスイーツとベーカリーを月替わりで提供している、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」

2025年4月は、イースターのシンボルがスイーツになった「イースター スイーツ&ベーカリー」フェアが開催されます。

スイーツのモチーフは、イースターには欠かせないイースターエッグや動物たち。

パステルカラーが愛らしい、この時期だけの特別なスイーツとベーカリーを紹介していきます☆

イースターエッグ

価格:850円(税込)

エッグハントのワンシーンを切り取ったようなイースターエッグがモチーフのムース。

鳥の巣に転がるたまご型のはちみつムースの中央にはレモンジュレを配し、白身と黄身を表現しています。

パステルピンクがキュートな、ユーモア溢れる一品です。

ひよこのタルト

価格:850円(税込)

頭にお花をのせたあどけない表情が可愛らしいひよこがイメージのタルト。

オレンジマーマレードのダマンドが詰まったタルト生地の上に、レアチーズを閉じ込めたレモンババロアをのせ、爽やかな味わいに仕上げられています。

思わず笑みがこぼれる愛嬌たっぷりのスイーツです。

バニー

価格:850円(税込)

地面に潜ってたまごを隠すわんぱくなイースターバニーを表現したケーキ。

うさぎのお尻のホワイトチョコレートムースの中には、チェリーゼリーとピスタチオブリュレの2層のアクセントで詰めこまれています。

見た目はもちろん、豊かな風味もお楽しめるスイーツです。

マンスリーベーカリー「サラダチキンのイースターバーガー/イースターエッグクリームメロンパン」

メニュー名:左から)

・サラダチキンのイースターバーガー

・イースターエッグクリームメロンパン

マンスリーベーカリーとして用意されるのは「サラダチキンのイースターバーガー」と「イースターエッグクリームメロンパン」

イースターをイメージした、白いバンズやパンが使用されています。

サラダチキンのイースターバーガー

価格:800円(税込)

春のピクニックにぴったりな、ボリューム満点の「サラダチキンのイースターバーガー」

うさぎの表情が印象的なバンズに、サラダチキンと目玉焼き、レタスやトマトなど、たっぷりの具材が挟んであります。

イースターエッグクリームメロンパン

価格:450円(税込)

たまごの割れ目から覗くひよこが遊び心たっぷりの「イースターエッグクリームメロンパン」

酸味と甘味のバランスが絶妙なクリームチーズカスタードをたっぷりと包んだ、イースターにぴったりの特別なメロンパンです。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間:12:00〜21:00

イースターのお祝いやイベントにぴったりな「#シェラトンスイーツボックス」

イースター限定スイーツを含むミニサイズのスイーツ6種と、マカロン2個が詰め合わせてあります。

フライデースイーツブッフェ

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

開催日:2025年4月4日(金)、11日(金)、18日(金)、25日(金)

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日のお楽しみ、「フライデースイーツブッフェ」も、4月はイースターがテーマ。

ユーモアたっぷりのイースタースイーツを含む春らしいラインナップに加え、サンドイッチなどのセイボリーも並びます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

パステルカラーが愛らしい、この時期だけの特別なスイーツとベーカリー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2025年4月1日より提供される「イースター スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

