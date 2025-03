¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«Æ°¼Ö½¤Íý»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ªÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ö¼«Æ°¼Ö½¤Íý»þ¤Î³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¡×

日本損害保険協会は、自動車ユーザー向けに、自動車修理時の確認ポイントを解説する動画を作成しました。

日本損害保険協会は、自動車ユーザー向けに、自動車修理時の確認ポイントを解説する動画を作成。

1. 概要

旧ビッグモーター社による保険金不正請求にかかる問題を踏まえ、損保業界では自動車修理工場による不正請求を防ぐための体制整備を進めています。

その施策の一環として、自動車ユーザーの自動車修理に関する知識・関心の向上を図り、自動車修理時の主体的な関与を促すことで、自動車ユーザーが自動車修理時のトラブルに巻き込まれるリスクの低減や不正請求防止につなげることを目的として、本動画を作成しました。

動画では、自動車事故発生後の対応や、自動車修理工場への依頼事項など、事故連絡から納車までの過程における確認ポイントについて解説しています。

2. 今後の対応

会員会社から、事故受付時の初期対応などで、事故の状況や形態に応じて、利用者に視聴を案内します。

