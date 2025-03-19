MLB³«ËëÀï¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¤Î³«ËëÀï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¡¢8²ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·âÃæ¤Ë´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤¬¾È¼Í¤µ¤ì¡¢°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤¬ÂæÏÑ¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂÀÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤«¤é¡Ö»È¤Ã¤¿¿Í¤ò±Êµ×½Ð¶Ø¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÑ¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎNOWnews¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤ò¾È¼Í¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë