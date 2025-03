竹内まりやが、RCA YEARSの初期名作アルバムをアナログ盤6枚組限定BOXセットにて発売した。BOXセットのタイトルは『Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection』だ。BOXには、1978年リリースのデビューアルバム『BEGINNING』、1979年リリースの2ndアルバム『UNIVERSITY STREET』、1980年リリースの3rdアルバム『LOVE SONGS』、4th『MISS M』、1981年リリースの5thアルバム『Portrait』とRCA YEARSの5枚のオリジナルアルバムのリマスター音源をバイナルカッティング。さらに、当時のライブ音源を収録したSpecial Bonus Discを加えたアナログ盤6枚組限定BOXセットになっている。

RCA YEARSのシングル全曲をメドレーにした音源に、当時発売開始され大流行したコンピューターゲームをモチーフにした映像を付けたTeaser映像も公開中だ。各180g重量盤、くるみ三方背BOX、紙ジャケ、解説文、内袋・ポスター・フォトカード復刻封入と豪華な仕様、完全生産限定盤となっているまたタワーレコード渋谷店では、ポップアップショップ『CITY POP UP STORE〜LOVE SONGS〜@ TOWER RECORDS SHIBUYA』を開催中。『竹内まりや× TOWER RECORDS 手拭い』や、渋谷店のみの『RCA Vinyl Collection ミニアクリルスタンドガチャガチャ』販売もあるので、こちらもチェックしてほしい。

リリース情報



『Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection』特設サイト:https://mariyarcavinylbox.com購入:https://va.lnk.to/rg8eVJ◆仕様完全生産限定盤2025年 最新リマスター & カッティングRCA時代のライブ音源を収録したSpecial Bonus Disc含むLP6枚組各180g重量盤、くるみ三方背BOX、紙ジャケ、解説文、内袋・ポスター・フォトカード復刻封入◆収録内容Disc1 「BEGINNING」Side Aグッドバイ・サマーブリーズ戻っておいで・私の時間夏の恋人輝くスターリー・ナイト目覚め (Waking up alone)Side Bジャスト・フレンド突然の贈りものおかしな二人ムーンライト・ホールド・ミー・タイトサンタモニカ・ハイウェイすてきなヒットソングDisc2 「UNIVERSITY STREET」Side Aオン・ザ・ユニヴァーシティ・ストリート涙のワンサイデッド・ラヴ想い出のサマーデイズイズント・イット・オールウェイズ・ラブホールド・オンSide BJ-Boyブルー・ホライズンドリーム・オブ・ユー〜レモンライムの青い風かえらぬ面影グッドバイ・ユニヴァーシティDisc3 「LOVE SONGS」Side AFLY AWAYさよならの夜明け磁気嵐象牙海岸五線紙Side BLONELY WIND恋の終わりに待っているわSEPTEMBER不思議なピーチパイlittle lullabyDisc4 「Miss M」Side ASweetest MusicEvery NightMorning GlorySecret LoveHeart to HeartSide B二人のバカンス遠く離れて (When you`re so far away)雨のドライブFarewell CallDisc5 「Portrait」Side Aラスト・トレインCrying All Night Longブラックボード先生悲しきNight & Day僕の街へ雨に消えたさよならSide Bリンダイチゴの誘惑NatalieウエイトレスSpecial Delivery〜特別航空便〜ポートレイト〜ローレンスパークの想い出〜Disc6 「Mariya Takeuchi RCA YEARS Vinyl Box Collection Special Bonus Disc」Side A1.戻っておいで・私の時間 (オーケストラVer.)2.J-Boy (LIVE Ver.)3.SEPTEMBER (LIVE Ver.)4.Special Delivery 〜特別航空便〜 (LIVE Ver.)5象牙海岸 (LIVE Ver.)6.すてきなヒット・ソング (LIVE Ver.)※2 〜 6. 1981年8月25日 中野サンプラザ MARIYA POPPING TOUR 音源SIDE B1.Sweetest Music (LIVE Ver.)2.二人のバカンス (LIVE Ver.)3.Natalie (LIVE Ver.)4.リンダ (LIVE Ver.)5.五線紙 (LIVE Ver.)6.ASK ME WHY※1 〜 3. 1981年8月25日 中野サンプラザ MARIYA POPPING TOUR 音源※4 〜 5. 1981年12月22日 厚生年金ホール SO LONG LIVE 音源