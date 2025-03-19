¡ÚÂ®Êó¡Û¡È¿¹Í§Ê¸½ñ¡ÉºâÌ³¾Ê¤¬³µÍ×Äó¼¨¡¡ÌîÅÞ¡Ö¿¿Áê²òÌÀ¤Ï²æ¡¹¤ÎµÁÌ³¡×
¡¡¿¹Í§³Ø±à¤ò½ä¤ëÊ¸½ñ²þ¤¶¤óÌäÂê¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ïº£¸å³«¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¤Î³µÍ×¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³µÍ×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Ï¡¢¶áµ¦ºâÌ³¶É¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤è¤½2000¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2013Ç¯6·î¤«¤é2016Ç¯6·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¹Í§³Ø±à¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð°Þ¤ÎÊ¸½ñ¤¬¡¢»þ·ÏÎó½ç¤Ë¤È¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¶áµ¦ºâÌ³¶É¿¦°÷¤Ç²þ¤¶¤ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¼«»¦¤·¤¿ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï6·î¾å½Ü¤ò¤á¤É¤Ë³«¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×Ê¸½ñ¤ò1Ç¯°ÊÆâ¤Ë³«¼¨¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÀÆÆ£»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¶²¤é¤¯º£¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¡£¿¿Áê¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏµÁÌ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³µÍ×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Ï¡¢¶áµ¦ºâÌ³¶É¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤è¤½2000¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2013Ç¯6·î¤«¤é2016Ç¯6·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¹Í§³Ø±à¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð°Þ¤ÎÊ¸½ñ¤¬¡¢»þ·ÏÎó½ç¤Ë¤È¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¶áµ¦ºâÌ³¶É¿¦°÷¤Ç²þ¤¶¤ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¼«»¦¤·¤¿ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï6·î¾å½Ü¤ò¤á¤É¤Ë³«¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×Ê¸½ñ¤ò1Ç¯°ÊÆâ¤Ë³«¼¨¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÀÆÆ£»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¶²¤é¤¯º£¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¡£¿¿Áê¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏµÁÌ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×