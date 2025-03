Nissyが3月15日、自身2度目の全国6大ドームツアー<Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR>のツアーファイナル公演を地元である北海道・大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)にて開催した。本ドームツアーは2024年11月の埼玉・ベルーナドームでの公演を皮切りに、12月に名古屋・バンテリンドーム、2025年1月に大阪・京セラドーム大阪、2月に福岡・みずほPayPayドーム、東京・東京ドーム、そして3月15日に北海道・大和ハウス プレミストドームにてファイナル公演を開催し、終幕を迎えた。

2025年7月24日(木)※Nissy盤 / 通常盤共通【Nissy盤受注販売期間】2025年3月24日(月)15:00〜4月21日(月)23:59※Nissy盤は、Nissy Entertainment Park会員限定の完全受注生産また、「Nissy Entertainment Bazaar」での限定販売※Nissy盤の商品詳細ページは、受注販売開始前に「Nissy Entertainment Bazaar」にて公開【通常盤予約受付期間】・Nissy Entertainment Bazaar2025年3月24日(月)15:00〜※商品詳細ページは、予約受付開始前に「Nissy Entertainment Bazaar」にて公開・各CDショップ2025年3月24日(月)〜※お取り扱いや予約受付開始時間などは店舗によって異なりますので、各CDショップにてご確認ください。【商品仕様】◆Nissy盤販売価格:¥12,400(税込)※Nissy盤は、Nissy Entertainment Park会員限定の完全受注生産限定販売◆Nissy盤内容・CD + DVD or Blu-ray・スペシャルBOX仕様 (LPサイズ 三方背BOX)・Photo&Lyricブック└アルバムジャケット写真のアザーカットや、「Rendezvous」「When Your Were Mine」ジャケット写真のアザーカット、MUSIC VIDEOのアザーカットなどを収録予定。(ページ数:24P予定(表紙裏表紙を含む) / サイズ:約30cm×30cm予定)・ビジュアルシート(LPサイズ / 4枚入り予定)[CD収録楽曲](Nissy盤 / 通常盤 共通)1.SLAVE2.Time To Party3.Mr. Trouble4.Rendezvous5.I Need You6.When You Were Mine7.Liar8.Luv Your Smile9.WISH10.そうしようか※収録楽曲は、配信リリースの「HOCUS POCUS 4」と同内容[DVD / Blu-ray 収録内容]・Behind The Scenes「Nissy Meets You」(約60分程度予定) *Nissy盤限定└10年分の「感謝」を1人1人に伝えたいというNissyの強い想いで開催した、初のNEP会員限定イベント「10th Anniversary LIVE VIEWING TOUR 2023 -Nissy Meets You-」。2023年8月19日(土)の北海道公演から、2024年3月8日(金)の福井公演まで、全国【30会場・73公演】を巡ったNissyの密着ムービー。・Music Video *Nissy盤 / 通常盤 共通「Rendezvous」Music Video「When You Were Mine」Music Video「When You Were Mine」DANCE STAGE ver.・Behind The Scenes(約50分程度予定)*Nissy盤 / 通常盤 共通「Rendezvous」Music Video「When You Were Mine」Music Video「SLAVE」「Liar」「Mr. Trouble」DANCE STAGE ver.◆通常盤販売価格:¥5,500(税込)※通常盤は「Nissy Entertainment Bazaar」をはじめ、各CDショップで販売をいたします。◆通常盤内容◆・CD + DVD or Blu-ray・ジュエルケース仕様・歌詞ブックレット16P付[CD収録楽曲]*Nissy盤 / 通常盤 共通1.SLAVE2.Time To Party3.Mr. Trouble4.Rendezvous5.I Need You6.When You Were Mine7.Liar8.Luv Your Smile9.WISH10.そうしようか※収録楽曲は、配信リリースの「HOCUS POCUS 4」と同内容[DVD / Blu-ray 収録内容]・Music Video *Nissy盤 / 通常盤 共通「Rendezvous」Music Video「When You Were Mine」Music Video「When You Were Mine」DANCE STAGE ver.・Behind The Scenes(約50分程度予定) *Nissy盤 / 通常盤 共通「Rendezvous」Music Video「When You Were Mine」Music Video「SLAVE」「Liar」「Mr. Trouble」DANCE STAGE ver.