【プリマヴィスタ×星のカービィ】最新のくずれ防止UV下地が、数量限定デザインで登場♡

花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」では、「星のカービィ」とコラボをした数量限定デザインを、2025年5月10日(土)より全国のドラッグストアおよび大型スーパー、ECサイトのプリマヴィスタ取り扱い店舗にて販売いたします。リニューアルした「プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」を、ぜひ試してみてください。

星のカービィとのコラボアイテムが登場

ベースメイクを展開している人気ブランド「プリマヴィス」に、「星のカービィ」とコラボをした限定デザインアイテムが登場します。

キュートなカービィを描いた、全4種類のラインアップで登場。数量限定アイテムなので、ファンは必見!ぜひこの機会にチェックしてみてください。

今回のコラボには、”忙しい日々でも「好きな肌」と前向きに過ごせますよう。”という思いが込められています。

星のカービィとのコラボアイテムの詳細



プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX ベージュ 限定デザイン(カービィ)

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX ラベンダー 限定デザイン(カービィ)

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX フレッシュグリーン 限定デザイン(カービィ)

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX クリアブルー 限定デザイン(カービィ)

価格:2,800円(税抜)

カラー:全4色

皮脂によるテカリや、乾燥感からも化粧の崩れを防いでくれる、最新のくずれ防止UV下地です。SPF50・PA+++、UV耐水性★なので、水辺のレジャーなどにもおすすめ。

【星のカービィ】コラボキャンペーンを開催

「ALLIE Primavista × 星のカービィ」コラボキャンペーンとして、期間内に対象アイテムのいずれか1点以上を購入したレシートをアップロードすることで、合計1,000人に「オリジナルアクリルキーホルダー」がランダムで1種当たります。

※星のカービィとコラボのALLIEは、3月22日(土)より発売予定。

※キャンペーンの詳細などは、特設サイトをご覧ください。

星のカービィとのコラボアイテムを試してみて

プリマヴィスタと「星のカービィ」がコラボをした、数量限定デザインをご紹介しました。リニューアルして新発売される、最新のくずれ防止UV下地から登場します。

数量限定のアイテムなので、ファンは必見です。かわいいオリジナルアイテムが当たるキャンペーンも開催されるので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。