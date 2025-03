ミスタードーナツに、宇治茶専門店「祇園辻利」とコラボレーションをしたドーナツが並ぶ「Mister Donut×祇園辻利」が期間限定で登場!

第1弾として、「宇治抹茶生地」を使用した2種と「ポン・デ・抹茶生地」を使用した3種の、全5種の宇治抹茶の香り、色、苦み、旨みを楽しむドーナツがラインナップされます☆

ミスタードーナツ「Mister Donut×祇園辻利 第1弾」

販売期間:2025年3月26日(水)〜5月下旬(順次販売終了予定)

対象ショップ:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

2025年3月6日(木)より、新ブランドスローガン『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』を掲げている「ミスタードーナツ」

今回登場する「Mister Donut×祇園辻利 第1弾」は宣言後、初の新メニューとなります。

9年目のコラボレーションとなる「祇園辻利」の宇治抹茶をふんだんに使い、抹茶の味わいはもちろん、食感にもこだわった生地、和素材との組み合わせで楽しめるドーナツ全5種がラインナップ。

香り、色、苦み、旨みが特長の「祇園辻利」の宇治抹茶をふんだんに練りこんだ「宇治抹茶生地」を使用したドーナツは、2種が登場です。

ふわっと軽い食感に練り込んだ抹茶の味をより引き立て、宇治抹茶素材や和素材と重ねることで、より抹茶の味わいを感じられます。

また、毎回大好評のポン・デ・リング生地に宇治抹茶を練り込んだ「ポン・デ・抹茶生地」を使用した3種も登場。

今回は生地とトッピングの食感の組み合わせにこだわり、もちもち食感のポン・デ・宇治抹茶生地と、きなこクランチのザクザク食感や、わらびもちのぷるぷる食感を一緒に楽しめるドーナツが展開されます。

さらに第2弾も2025年4月23日(水)から発売予定!

第2弾では、宇治抹茶を贅沢に使用した「55周年記念ドーナツ」が、ミスドネットオーダー限定で登場します。

宇治抹茶づくし

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

祇園辻利の宇治抹茶を使った生地、パウダー、ホイップ、わらびもちの4つの素材を重ねた「宇治抹茶づくし」

抹茶のおいしさを存分に楽しめる宇治抹茶づくしの一品です。

宇治抹茶 栗あずき

価格:テイクアウト 270円(税込)/イートイン 275円(税込)

宇治抹茶の生地と和素材のおいしさが重なり合った「宇治抹茶 栗あずき」

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ、ふわっと軽い食感のドーナツ生地に宇治抹茶チョコをコーティングし、栗甘露煮入り栗あんとあずきあんがサンドされています。

ポン・デ・ダブル宇治抹茶

価格:テイクアウト 216円(税込)/イートイン 220円(税込)

生地とチョコ、ダブルで抹茶の味わいを楽しめる「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に、宇治抹茶チョコがコーティングされています。

ポン・デ・ザク宇治抹茶 きなこ

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

「ポン・デ・ザク宇治抹茶 きなこ」には、祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に宇治抹茶チョコをコーティング。

きなこクランチのザクザク食感が楽しいドーナツです!

ポン・デ・宇治抹茶 黒糖わらびもち

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

宇治抹茶と和素材のおいしさが重なった「ポン・デ・宇治抹茶 黒糖わらびもち」

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち食感のポン・デ・リング生地に黒糖わらびもちと抹茶ホイップをサンドして、きなこシュガーをトッピングした一品です。

宇治抹茶を存分に楽しめる、「祇園辻利」とコラボレーションしたドーナツ!

「Mister Donut×祇園辻利 第1弾」は、2025年3月26日(水)から5月下旬までの期間限定で、ミスタードーナツ全店に登場します。

