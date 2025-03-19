ÀîÅÄÍµÈþ¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡ÙÂ´¶È¤Ø¡¡23Ç¯4·î¤«¤é¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼
¡¡¸µÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¡Ê41¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù(·î¡Á¶â Á°11:55)¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤òÍè½µ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÃçÎÉ¤·¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥ÊÄ¹ÃË¡¦Ä¹½÷2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇMC¤ÎÆî¸¶À¶Î´¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¿åÍË¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò2Ç¯´Ö¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀîÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÂ´¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç2Ç¯·Ð¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íè½µ¤ÎÊüÁ÷¤â»ä¤¬¡Ø¤Ø¤§¡¼¡Ù¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿åÍË¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀîÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ÐËå·ö²Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2019Ç¯10·î¤Ëºî¶Ê²È¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2022Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢23Ç¯4·î¤«¤é¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÃçÎÉ¤·¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥ÊÄ¹ÃË¡¦Ä¹½÷2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇMC¤ÎÆî¸¶À¶Î´¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¿åÍË¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò2Ç¯´Ö¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀîÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÂ´¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç2Ç¯·Ð¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íè½µ¤ÎÊüÁ÷¤â»ä¤¬¡Ø¤Ø¤§¡¼¡Ù¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿åÍË¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀîÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ÐËå·ö²Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2019Ç¯10·î¤Ëºî¶Ê²È¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2022Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢23Ç¯4·î¤«¤é¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£