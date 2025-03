ホットトイズの「ムービー・マスターピース」にて、映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』でマッツ・ミケルセン演じるゲイレン・アーソのフィギュアが発表となった。

このフィギュアは日本限定アイテムとして、2025年4月18日(金)~4月20日(日)に幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて先行販売(1,500体限定)される。終了時に在庫が発生した場合に限り、後日「トイサピエンス」にて販売となる。

全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規造形となる、演じるマッツ・ミケルセンの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。皮膚の質感や皺、ブロンドがかったダークブラウンの髪などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

ダークグリーンを基調とした帝国軍の制服は、ライトブルーの襟元、右肩にあしらわれたターキン・イニシアチヴのマークなど、細部に至るまで精巧な仕上がりだ。

武器として、ブラスター・ライフルが付属。アクセサリーとして、デス・スター設計図のデータカード、ストレージディスク、デス・スターのホログラムが付いてくる。多彩な差し替え用ハンドパーツを使用すれば、さまざまなシーンを演出可能だ。台座は、床面が造形された特別仕様となっている。

38,000円(税込)。高さ約31cm。