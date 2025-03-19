¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿·¶¥µ»¡È¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡É ¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤é½¸·ë¡ª
¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè2Àï¤¬15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·µ»¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿·¶¥µ»¡È¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡É ¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤é½¸·ë¡ª
¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¡¦¿ÈÂÎµ¡Ç½¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¡¢¹â¤µ15m¤Û¤É¤ÎÊÉ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¤òÅÐ¤ê¡¢ÅþÃ£¤·¤¿¹â¤µ¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥ê¡¼¥É¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ë¡£2028Ç¯¤Î¥í¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¶¥µ»¤À¡£
»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¤¥È¥¬¥¤¥É¡×¤¬¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤ä¥á¥¬¥Û¥ó¤Ê¤É¤Ç»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
º£Âç²ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò6ÅÙÀ©¤·¤¿ÐòÅÄ¾Í¡Ê28¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¤¢¤¤¤ª¤¤À¸Ì¿¡Ë¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ëßÀ¥Î¾åÊ¸ºÈ¡Ê35¡¢¥¨¥¤¥ÈÆüËÜµ»½Ñ³«È¯¡Ë¤Ê¤É¡¢3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÁª¼ê¡£¤¤¤º¤ì¤âº£Âç²ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¬¡¢RP3¥¯¥é¥¹¡Ê¿ÈÂÎµ¡Ç½¾ã¤¬¤¤¡Ë¤Î¹âÌîÀµ¡Ê41¡¢¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¡¦Ä«²â»ÔÎ©Ä«²âÂè¶å¾®³Ø¹»¡Ë¡£13ºÐ¤Çº¸²¼»èµ¡Ç½¾ã¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸µÓ¤ÎÉ¨¤«¤é²¼¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉáÃÊ¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¶µ»Õ¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¡×¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢24Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï3ÀïÁ´¾¡¤ÈÀ¤³¦¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¡£
Âç²ñÅöÆü¤Ïµ¤²¹9¡î¡¢¤µ¤é¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢¹âÌî¤ÏÅÓÃæ¤Ç¼ê¤¬³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï´°ÅÐ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï9·î21Æü¤«¤é´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÆÁÅç,
½»Âð,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºë¶Ì,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¹©¾ì