´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢¡ÈÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡É¤È¤Î10Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ß·Êæ´õ¤È¤Î10Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´Ý»³·ËÎ¤Æà¤ÈÌ¼¤Î¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡´Ý»³¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤Îº£Æü¤Î¤¦¤Á¤é ¤È¡¢ß·¤µ¤ó¤«¤éLINE¤¬¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ß·¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦10Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Âçºå»þÂå¡Á¤«¤Ã¤È¤Ð¤·¤Æ¤¿¤Ê¡Áß·¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥Ê¥Ã¥¯¤Î»þ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ë¤Ïß·¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡¼¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤Èß·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öß·¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ËÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö·ËÎ¤Æà¤µ¤óß·¤µ¤ó¤È¤Î¤«¤ï¤é¤Ì´Ø·¸10Ç¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£