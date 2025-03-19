²È»ö¤òºÊ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¡Æ¡Æ¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡Æ¡Æ¡£ºÊ¤ò¸«²¼¤·Â³¤±¤ë¡Ø¾×·âÈ¯¸À¡Ù¤Ë²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤Ï¡Ä¡Ú²È»ö¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤ò¤Ê¤¯¤¹Èë·í¡Û
Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤ÐÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤Ä¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÈë·í¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¡Û
É×ÉØÆ±»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ä¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·üÇ°»ö¹à¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Û
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆâ¤ËÈë¤á¤ºÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿´ÇÛ»ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯¥¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ©ÌÀÀ¤ò»ý¤Ã¤¿ÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡Û
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¤¤¿µ¿Ìä¤äÉÔËþ¤Ï¡¢³«¤«¤ì¤¿¿´¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Î¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¶¯¤¤å«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÈÂ²¤Ø¤ÎÃí°Õ·çÇ¡¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡Û
¡ÖÉ×¤È¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤Ï¤Û¤Ü»ä¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
»Ä¶È¤Çµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡ØÃ¯¤Î¶â¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¥â¥é¥Ï¥é¡£
¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¸«²¼¤¹È¯¸À¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î°Õ»ÖÁÂÄÌ¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¾ÀÜ¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¹ç¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤Ä¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÈë·í¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¡Û
É×ÉØÆ±»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ä¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·üÇ°»ö¹à¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Û
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔ°Â¤ä·üÇ°¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆâ¤ËÈë¤á¤ºÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿´ÇÛ»ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯¥¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¤¤¿µ¿Ìä¤äÉÔËþ¤Ï¡¢³«¤«¤ì¤¿¿´¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Î¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¶¯¤¤å«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÈÂ²¤Ø¤ÎÃí°Õ·çÇ¡¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡Û
¡ÖÉ×¤È¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤Ï¤Û¤Ü»ä¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
»Ä¶È¤Çµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡ØÃ¯¤Î¶â¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¥â¥é¥Ï¥é¡£
¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¸«²¼¤¹È¯¸À¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î°Õ»ÖÁÂÄÌ¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¾ÀÜ¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¹ç¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë