£³£³ºÐ¤Î¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¡Ö£³£¶£µÆü¡¢É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡Ä¡Ö¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬£Ä£Å£Å£Ð¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¿¼Ìë£±£±»þ£µ£¹Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤ÊÑ¤ÊÊÊ¡×¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢ÊÊ¤È¤¤¤¦¤«°ìÈÖÆü¾ïÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤¦£³£¶£µÆü¡¢É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åß¤Ç¤âÃÈË¼ÉÕ¤±¤Æ¡¢¥À¥¦¥óÃå¤Æ¡¢É¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿Âç²È¡£
¡¡¡ÖÉ¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤µ²á¤®¤Æ¡¢°Î¤¤Êý¤È¤Î²ñ¿©¤Î»þ¤È¤«¤Ï¸ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¥È¥¤¥ì¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ÆÌá¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤¬ÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÉ¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±Ç²è´Û¤Î°û¤ßÊª¤È¤«¤â¡ÊÉ¹¤ò¡Ë¸ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¡¢£Â£Ç£Í¤¬¤Ç¤«¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉ¹¿©¾É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾É¾õ¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÏ·ì¤Î¿Í¤ÏÂÎ²¹Ä´Àá¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤éÂÎ²¹¤òÎä¤ä¤¹¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£