ディズニー・アニメーション映画の名作『リトル・マーメイド』の世界をイメージした「リトル・マーメイド」OH MY CAFEが東京・愛知・大阪にオープン!

Another world(人間の住む世界)にあこがれる人魚の「アリエル」をコンセプトに、柔らかで華やかなキーカラーのピンクとパープルをメインにした魅力的な空間が広がるカフェです☆

ディズニー「リトル・マーメイド」OH MY CAFE

スケジュール:

東京/表参道:OH MY CAFE所在地:東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階開催期間:2025年4月18日(金)〜6月8日(日)愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店所在地:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階開催期間:2025年4月18日(金)〜6月1日(日)大阪/心斎橋:Collabo_Index心斎橋所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階開催期間:2025年4月24日(木)〜6月8日(日)

予約方法:2025年3月19日(水) 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金:770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可。

「リトル・マーメイド」OH MY CAFE:https://mermaid2025.ohmycafe.jp

ディズニーのキャラクターコンテンツを使用したグッズの製造販売、グッズ販売コーナーを併設した期間限定のスペシャルカフェ「OH MY CAFE」が「表参道ヒルズ」本館 地下3階にリニューアルオープン!

オープニングを飾るスペシャルカフェの第1弾は、ディズニー・アニメーション映画の名作『リトル・マーメイド』の世界をイメージした「リトル・マーメイド」OH MY CAFEです。

「リトル・マーメイド」OH MY CAFEのテーマは“Dreaming of another world”。

Another world(人間の住む世界)にあこがれる人魚のアリエルをコンセプトに、店内は、柔らかで華やかなキーカラーのピンクとパープルをメインにした魅力的な空間となっています☆

また「OH MY CAFE」リニューアルオープンを記念して、大阪、愛知でも順次「リトル・マーメイド」OH MY CAFEが展開される予定です。

「リトル・マーメイド」OH MY CAFE 特典

事前予約者限定 カフェ利用特典として、事前予約を利用しメニューを注文された方に「オリジナルブック型メモ」全3種から1つをランダムでプレゼント。

SNSキャンペーンとして、XまたはInstagramまたはTikTokでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」「#リトルマーメイド」をつけて投稿していただいた方に先着で「オリジナルマルチケース」全3種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※無くなり次第終了

※仕様が変更になる場合があります

「リトル・マーメイド」OH MY CAFE メニュー

カフェには、ディズニープリンセス「アリエル」をイメージしたホワイトオムライスやマフィンサンド、「アリエル」と「エリック王子」が湖でボートに乗ってデートをする名シーンを彷彿とさせるメニューが登場。

貝殻の中に入った宝物の様なカラフルで楽しいフルーツヨーグルトなどのほか、リニューアルオープンをお祝いしたスペシャルメニューとして、海をイメージした豪華で賑やかなアフタヌーンティーも用意されます。

また、人気キャラクターをイメージしたドリンクもラインナップ。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

サンゴ礁のホワイトオムライス

価格:1,990円(税込)

人間の世界を夢見る「アリエル」をイメージした「サンゴ礁のホワイトオムライス」

ホワイトソースを使用した、写真映え抜群な白いオムライスです。

青いリボンのナポリタン

価格:1,790円(税込)

「アリエル」の赤い髪をイメージした「青いリボンのナポリタン」

「アリエル」のお友だち「フランダー」をかたどったマッシュポテトが付いてきます。

海の底のマフィンサンド

価格:1,890円(税込)

海の底でくらす「アリエル」をイメージした「海の底のマフィンサンド」

中身は鶏肉のソテーと海の底をイメージした、カラフルなマッシュポテトです。

貝殻のフルーツヨーグルト

価格:1,490円(税込)

モナカでできた貝殻で提供される「貝殻のフルーツヨーグルト」

貝殻の中には宝石のようにキラキラ輝くヨーグルトとフルーツが盛り付けてあります。

賑やかなアフタヌーンティー

価格:5,790円(税込)

ホットティーも付いてくる、「フランダー」と「セバスチャン」がのった、賑やかな「賑やかなアフタヌーンティー」

貝殻をイメージしたサンドイッチやイチゴ&ブルーベリーのパンケーキです。

※2人での注文をお勧めしています

<アリエル>シーソルトソーダ

価格:1,090円(税込)

「アリエル」と「フランダー」を描いたグラスで提供される「<アリエル>シーソルトソーダ」

「アリエル」の住む海をイメージした、爽やかなシーソルトソーダです。

※アクリルマドラーは持ち帰れません

<セバスチャン>ストロベリーミルク

価格:1,090円(税込)

旬のフルーツを盛り込んだ「<セバスチャン>ストロベリーミルク」

セバスチャンをイメージしたイチゴ果肉入りのミルクです。

※アクリルマドラーは持ち帰れません

<フランダー>しましまヨーグルトスムージー

価格:1,190円(税込)

パイン風味に仕上げられた「<フランダー>しましまヨーグルトスムージー」

「フランダー」の縞模様をイメージした、2色のスムージーです。

※アクリルマドラーは持ち帰れません

<アースラ>ブルーベリー風スムージー

価格:1,190円(税込)

ブルーベリーの風味がアクセントになった「<アースラ>ブルーベリー風スムージー」

ディズニーヴィランズである海の魔女「アースラ」をイメージしたブラックとパープルのスムージーです。

※アクリルマドラーは持ち帰れません

<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ

価格:1,090円(税込)

「アースラ」の手下「ジェットサム」と「フロットサム」をイメージした「<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ」

ライムとレモンで「ジェットサム」と「フロットサム」の特徴的なオッドアイが表現されています。

※アクリルマドラーは持ち帰れません

ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

メニュー名:左から)ホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク

価格:各690円(税込)

オリジナルマグカップで提供されるホットドリンクは全部で3種類。

デカフェのホットコーヒーとホットティーのほか、ホットミルクが用意されます。

※マグカップは追加料金で購入できます

「リトル・マーメイド」OH MY CAFE スーベニア

グッズ名:

グラス価格:対象メニュー+2,200円(税込)対象メニュー:<アリエル>シーソルトソーダ/<セバスチャン>ストロベリーミルク/<フランダー>しましまヨーグルトスムージー/<アースラ>ブルーベリー風スムージー/<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ購入可能数:1メニューにつき1点チャーム付きマドラー(ランダム5種)価格:対象メニュー+990円(税込)対象メニュー:<アリエル>シーソルトソーダ/<セバスチャン>ストロベリーミルク/<フランダー>しましまヨーグルトスムージー/<アースラ>ブルーベリー風スムージー/<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ購入可能数:1メニューにつき5点マグカップ価格:対象メニュー+2,200円(税込)対象メニュー:ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク購入可能数:1メニューにつき1点ティースプーン(pink/blue)価格:対象メニュー+各1,100円(税込)対象メニュー:<アリエル>シーソルトソーダ/<セバスチャン>ストロベリーミルク/<フランダー>しましまヨーグルトスムージー/<アースラ>ブルーベリー風スムージー/<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク購入可能数:1メニューにつき各1点アクリルコースター(ランダム4種)価格:対象メニュー+990円(税込)対象メニュー:<アリエル>シーソルトソーダ/<セバスチャン>ストロベリーミルク/<フランダー>しましまヨーグルトスムージー/<アースラ>ブルーベリー風スムージー/<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク購入可能数:1メニューにつき4点白雲石コースター価格:対象メニュー+1,320円(税込)対象メニュー:<アリエル>シーソルトソーダ/<セバスチャン>ストロベリーミルク/<フランダー>しましまヨーグルトスムージー/<アースラ>ブルーベリー風スムージー/<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク購入可能数:1メニューにつき1点プレート価格:対象メニュー+3,300円(税込)対象メニュー:サンゴ礁のホワイトオムライス/青いリボンのナポリタン/海の底のマフィンサンド/貝殻のフルーツヨーグルト/賑やかなアフタヌーンティー購入可能数:1メニューにつき1点

対象のメニューを購入し、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

「アリエル」「フランダー」「セバスチャン」「アースラ」「ジェットサム&フロットサム」柄で登場するティースプーンも必見です。

カフェオリジナルグッズ

オリジナルアートを使用した「リトル・マーメイド」OH MY CAFEグッズもラインナップ。

ワクワク感が楽しいランダムグッズ、ファッション雑貨などのカフェオリジナルグッズが販売されます。

ラメアクリルキーホルダー/ステッカー

グッズ名・価格:左から

・ラメアクリルキーホルダー(ランダム6種)825円(税込)

・ステッカー(ランダム8種)605円(税込)

「アリエル」と「フランダー」の仲良しアートなどがプリントされたアクリルキーホルダー。

チェキ風に加工された、物語のワンシーンを切り取ったステッカーもラインナップされます。

アクリルマグネット/カードホルダー

グッズ名・価格:左から)

・アクリルマグネット(ランダム5種)715円(税込)

・カードホルダー 1,650円(税込)

お部屋のデコレーションや、メモを残す際に活躍してくれるアクリルマグネット。

「アリエル」の姉妹である「アティーナ」「アラーナ」「アデーラ」「アクァータ」「アリスタ」「アンドリーナ」たちをプリントしたカードホルダーも要チェックです☆

ミラー/バンダナハンカチ

グッズ名・価格:左から)

・ミラー 込2,200円(税込)

・バンダナハンカチ 1,760円(税込)

オモテ、ウラ面で異なるアートが楽しめるミラーが登場。

様々な用途で愛用できるバンダナハンカチには「アリエル」のお顔がアップでプリントされています。

サテン巾着/エコバッグ

グッズ名・価格:左から)

・サテン巾着 1,650円(税込)

・エコバッグ 2,750円(税込)

肌障りの良いサテン生地を使用した、小物入れに便利な巾着。

『リトル・マーメイド』の総柄アートを使ったエコバッグも販売されます。

世界中で世代を超えて愛されるディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』の世界観をイメージしたスペシャルカフェ。

2025年4月18日からの東京・表参道会場を皮切りに愛知、大阪に順次オープンする「リトル・マーメイド」OH MY CAFEの紹介でした☆

