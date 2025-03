【「パワフルプロ野球2024-2025」アップデート】 3月27日 配信予定

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2024-2025」にて3月27日配信予定のアップデートにて実装されるOB選手「世界制覇・大谷」の能力値を公開した。

大谷翔平選手専用の特殊能力として、「SHO-TIME」・「Big Fly」が追加されている。「SHO-TIME」は投球成績が走塁に、打撃成績がストレートのノビに好影響を与える能力で、「Big Fly」は強振時の打球に角度補正が入りホームラン性の打球になりやすくなる能力となっている。

