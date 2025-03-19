´öÅÄ¤ê¤é¡¢Á°È±¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¡õÀÖÈ±¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡Ö2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/19¡Û²Î¼ê¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤¬3·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Á°È±¤ò¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡¢ÀÖÈ±¡õÁ°È±¤¢¤ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢»Ñ
¤³¤ÎÆü¡¢´öÅÄ¤Ï¡ÖIn New York & Los Angeles¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£´öÅÄ¤ÏÈ±¤ÎÌÓÁ´ÂÎ¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç¤ÏÁ°È±¤Î¤ß¤ò¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¡¢ÀÖÈ±¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ªÞ¯Íî¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡¢ÀÖÈ±¡õÁ°È±¤¢¤ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢»Ñ
¢¡´öÅÄ¤ê¤é¡¢Á°È±¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¶á±ÆÈäÏª
¤³¤ÎÆü¡¢´öÅÄ¤Ï¡ÖIn New York & Los Angeles¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£´öÅÄ¤ÏÈ±¤ÎÌÓÁ´ÂÎ¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç¤ÏÁ°È±¤Î¤ß¤ò¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¡¢ÀÖÈ±¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡´öÅÄ¤ê¤é¤ÎÅê¹ÆÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ªÞ¯Íî¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û