¡Ú¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡Û¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ÖÂÀ¤¤¶â¶ñ¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤Ç¤â ¡É¥Æ¡¼¥×¤À¤é¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡É ¡Ú¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡Û
¡Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë»æ¤ò¼Î¤Æ¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡Û¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ÖÂÀ¤¤¶â¶ñ¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤Ç¤â ¡É¥Æ¡¼¥×¤À¤é¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡É ¡Ú¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡Û
ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÀ¤¤¶â¶ñ¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë»æ¤òÈ¢¤È¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëºÝ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÀ¤¯¤ÆÂç¤¤Ê¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¤Î¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Î¶â¶ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÂô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë»æ¤ò»ñ¸»¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö°ÛÊª¤ò¼è¤ëµ¡³£¤Ç¶â¶ñ¤Ï¼è¤ê½ü¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë»ñ¸»¤ÇÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥×¤À¤é¤±¤Î¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤Ä¤Ä¡¢Îã¤È¤·¤Æ¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë»æ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï°ÛÊª¤ò¼è¤ëµ¡³£¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û