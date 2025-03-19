BOYNEXTDOOR¤¬ÊÆ¡¦¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¤Ë½é½Ð±é·èÄê¡¡¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢TWICE¤é¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤¬¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¡ª¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥·¥«¥´¡Ù¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢7·î31Æü¤«¤é8·î3Æü¤Þ¤ÇÊÆ¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Î¥°¥é¥ó¥È¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥·¥«¥´ (Lollapalooza Chicago)¡Ù¤Î¡¢ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë8·î3Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£BOYNEXTDOOR¤¬Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ÏTWICE¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¡ØBOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤ÈÆüËÜ6ÅÔ»Ô¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÀ¹¶·Î¢¤Ë½ª¤¨¡¢22Æü¤Ë¥Þ¥Ë¥é¡¢29Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢4·î3Æü¤ËÂæËÌ¡¢6Æü¤Ë¹á¹Á¡¢12Æü¤Ë¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¸ø±é¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¡ª¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥·¥«¥´¡Ù¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢7·î31Æü¤«¤é8·î3Æü¤Þ¤ÇÊÆ¡¦¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Î¥°¥é¥ó¥È¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥·¥«¥´ (Lollapalooza Chicago)¡Ù¤Î¡¢ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë8·î3Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£BOYNEXTDOOR¤¬Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ÏTWICE¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¡ØBOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤ÈÆüËÜ6ÅÔ»Ô¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÀ¹¶·Î¢¤Ë½ª¤¨¡¢22Æü¤Ë¥Þ¥Ë¥é¡¢29Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢4·î3Æü¤ËÂæËÌ¡¢6Æü¤Ë¹á¹Á¡¢12Æü¤Ë¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¸ø±é¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£