ºë¶Ì¡¦¥Ð¥¤¥¯Ï¢Â³¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¡¡¿·¤¿¤ËÃË2¿Í¤òÂáÊá¡¡¸©Æâ¤Ç10·ïÄ¶Áê¼¡¤°
¡¡ºë¶Ì¸©¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¼Ö¤Ç±¿¤ó¤À¥Ð¥¤¥¯¤ò¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¹ß¤í¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«¾Î¡¦²òÂÎ¹©¤ÎË¸¶Âç´îÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤é2¿Í¤Ï¡¢Àè·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¤«¤´¤«¤é¿©ÎÁÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿»æÂÞ2000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¼Ö¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÀÑ¤ó¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ß¤í¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¤ÏÀè·î²¼½Ü¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤¬10·ï°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¾Î¡¦²òÂÎ¹©¤ÎË¸¶Âç´îÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤é2¿Í¤Ï¡¢Àè·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¤«¤´¤«¤é¿©ÎÁÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿»æÂÞ2000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¼Ö¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÀÑ¤ó¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ß¤í¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¤ÏÀè·î²¼½Ü¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤¬10·ï°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£