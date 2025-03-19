¡ÚÆ£°æ·Ã¤µ¤ó¥ì¥·¥Ô¡Û¸üÍÈ¤²¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÆù¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤Ù±þ¤¨¡ª¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ª¤«¤º2ÉÊ
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤â¤Ï¤äËÜ²È¤Î¤È¤êÆù¤òÄ¶¤¨¤¿¡ª¡Ö¸üÍÈ¤²¤Î¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥óÉ÷¡×
¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¿©À¸³è¡£ÉáÃÊ¡¢¡Ö¤Ä¤¤Æù¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¸üÍÈ¤²¤Ç¤¹¡£
ÂçÆ¦À¸¤Þ¤ì¤Î¸üÍÈ¤²¤Ï¡¢¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¡£ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢Å´¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤â¤È¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸üÍÈ¤²¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Ë¤â¤è¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÆ£°æ·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¸üÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
Æ£°æ·Ã¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬Âç¿Íµ¤¡£Instagram¤Ç¤â±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÁÍý¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
Instagram@fujii_megumi_1966
¢£¸üÍÈ¤²¤ÎÌýÎÔ·Ü¡Ê¥æ¡¼¥ê¥ó¥Á¡¼¡ËÉ÷
·ÜÆù¤Çºî¤ëÃæ²Ú¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¸üÍÈ¤²¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥«¥ê¥Ã¤È¤³¤¦¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æù¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì£¤Ë¿¼¤ß¤â½Ð¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ì¤Ë¤Ï¶Ì¤Í¤®¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥¤¥ó¡ª¡¡¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤Ë¿Ý¤ò¤«¤é¤á¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¤È¡¢¿É¤ß¤¬¤ª¤À¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸üÍÈ¤²...1Ëç(Ìó300g)
¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê...1/4¸ÄÊ¬
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤...2³ô
A
¡¡¡¦º½Åü...Âç¤µ¤¸1/2
¡¡¡¦¤·¤ç¤¦¤æ...Âç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡¡¦¤´¤ÞÌý...Âç¤µ¤¸1
¿Ý¡¢¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¡¶Ì¤Í¤®¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¿ÝÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£Ìó5Ê¬¤ª¤¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2¡¡¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Ï»Í¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¸üÍÈ¤²¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢½Ä1.5cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
3¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ2¤òÊÂ¤Ù¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£
4¡¡¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ò´ï¤Ë¹¤²¤ÆÀ¹¤ê¡¢¸üÍÈ¤²¤ò¾å¤Ë¤Î¤»¡¢1¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ö1¿ÍÊ¬377kcal¡¿±öÊ¬2.0g
¢£¸üÍÈ¤²¤Î¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥óÉ÷
¤â¤Ï¤äËÜ²È¤Î¤È¤êÆù¤òÄ¶¤¨¤¿ËþÂ´¶¡ª¡¡¸üÍÈ¤²¤òÆù¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤Æ¤ê¤Æ¤ê¤Î¤¿¤ì¤Ë¤«¤é¤á¤ë¤À¤±¡ª¡¡¸üÍÈ¤²¤Ï¾Æ¤¯Á°¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¿¤ì¤¬¤è¤¯¤«¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸üÍÈ¤²...1Ëç(Ìó300g)
¶Ì¤Í¤®...1¸Ä
Æ¦ÉÄ...1/2ÂÞ
¾È¤ê¾Æ¤¤À¤ì¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò...³Æ¾®¤µ¤¸4
¡¡¡¦º½Åü¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¿å...³Æ¾®¤µ¤¸2
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¡¢¾®ÇþÊ´¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¡¶Ì¤Í¤®¤Ï4ÅùÊ¬¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Æ¦ÉÄ¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¸üÍÈ¤²¤Ï½Ä1.5cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
2¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÊÂ¤Ù¤ÆÎ¾ÌÌ¤ò3¡Á4Ê¬¤º¤Ä¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3¡¡Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1¤òÂ¤·¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¸üÍÈ¤²¤Ë¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Î¾ÌÌ¤ò¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¯¡£
4¡¡2¤òÌá¤·Æþ¤ì¤Æ¾È¤ê¾Æ¤¤À¤ì¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤Ë¶Ì¤Í¤®¤òÀ¹¤Ã¤Æ¸üÍÈ¤²¤ò¤Î¤»¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸1¤ò¤Ì¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¿¤ì¤ò¤«¤±¡¢Æ¦ÉÄ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ö1¿ÍÊ¬451kcal¡¿±öÊ¬2.1g
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤É¤Á¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÎÐ¤ÎÌîºÚ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë±ÉÍÜ²Á¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤âÆ¦ÉÄ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¼êº¢¤ÊÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥ÑÌîºÚ¤Ç¤¹¡£¸üÍÈ¤²¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤Û¤Ü²¼¤´¤·¤é¤¨¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤â¡ý¡£
¿©¤Ù¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¡ÖÆù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸üÍÈ¤²¡×¥ì¥·¥Ô¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Æ£°æ ·Ã¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼ Âó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÍÅÄ·Ã»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡
ÊÔ½¸¡¦Ê¸¡¿singt¡¡