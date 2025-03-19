¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤FW¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¡Ä¥¯¥é¥Ö¤Ïº£²Æ¤â°ú¤Â³¤ÇäµÑÌÜ»Ø¤¹
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç°ú¤Â³¤¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£(22)¤ÎÇäµÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥é¡¦¥Þ¥·¥¢½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Ï¡¢2019Ç¯²Æ¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄäÂÚÃæ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÉé½ý¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤¤ì¤º¡¢ºò²Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Î¤ß¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶Éº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Æ¥£¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¤â°ú¤Â³¤ÇäµÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡£º£Åß¤Ë¤â¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Ë¤ÏÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Æ¥£¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¡£º£¸å¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¡¢Áª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥é¡¦¥Þ¥·¥¢½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Ï¡¢2019Ç¯²Æ¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄäÂÚÃæ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÉé½ý¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤¤ì¤º¡¢ºò²Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
·ë¶Éº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Æ¥£¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïº£²Æ¤â°ú¤Â³¤ÇäµÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡£º£Åß¤Ë¤â¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Ë¤ÏÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Æ¥£¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¡£º£¸å¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¡¢Áª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£