¥Á¥ê£Ç£Ä£Ð¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤ÏÁ°´üÈæ¡Ü0.4¡ó¤ËÆß²½¡¡ÄÌÇ¯¤ÏÍ½Â¬¾å²ó¤ë
[¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´ £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Á¥êÃæ±û¶ä¹Ô¤¬£±£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤ÏÁ°´üÈæ£°¡¥£´¡óÁý¤È¡¢Âè£³¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£±¡¥£µ¡óÁý¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£°¡¥£µ¡óÁý¤ò¼ã´³²¼²ó¤Ã¤¿¡£¹Û¶ÈÉôÌç¤¬½Ì¾®¤·¤¿°ìÊý¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤ÈÇÀ¶ÈÉôÌç¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï£´¡¥£°¡óÁý¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£³¡¥£·¡óÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¥Á¥êÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï£²£±Æü¤ËÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò³«¤¯¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬¹¤¯Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥¥ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Ï¡Ö¤è¤ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê·î¼¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ£²£µÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬ÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ¶ä¤Ï£²£±Æü¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
£²£´Ç¯ÄÌÇ¯¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ï£²¡¥£¶¡óÁý¤È¡¢£²£³Ç¯¤Î£°¡¥£µ¡óÁý¤«¤é²ÃÂ®¡££²£±Ç¯°ÊÍè¤Î¹âÀ®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¶äÍ½Â¬¤Î£²¡¥£³¡óÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¼ç¤ËÍ¢½Ð¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£Æâ¼û¤Ï£±¡¥£³¡óÁý¡£