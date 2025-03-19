¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛAile The Shota¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡×
Aile The Shota¤Î²»³ÚÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¹¬´¶¤¬°î¤ì¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
3·î16Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Aile The Shota¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãAile The Shota Oneman Live ¡ÈREAL POP¡É¡ä¡£ËÜ¸ø±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯12·î¤ÎÅìµþ¡¦Ë½§PIT¡ÊÌó3,000¿Í¥¥ã¥Ñ¡Ë¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎAile The Shota¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸«»ö¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£Aile The Shota¤Ï¾ï¡¹¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÇÂç½°Åª¤Ç¤¢¤ë²»³Ú¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤¬·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Ë§½æ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬J-POP¥·¡¼¥ó¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«¤éÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤ÆÌ¥¤»¤¿¡Öso so good¡×¡¢¥µ¥Ó¤ò´Ý¤´¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë²Î¤ï¤»¤¿¡Ö¾ï²û¡×¡¢ODORI¤âÅÐ¾ì¤·¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç²ñ¾ìÃæ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡ÖDEEP¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌî³°¤Î²òÊü´¶¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬À®¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Aile The Shota¼«¿È¤¬²»³Ú»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¡¢80Ç¯Âå¤äÊ¿À®¤ÎJ-POP¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤«¤é¸½Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤ò¼¡¡¹¤È×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤«¤é¤À¡£²»³Ú»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢¾åÊÕ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¼Á¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î²Î¥â¥Î¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Aile The Shota¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÁÆ¬¤Î4¶Ê¤«¤éÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç³Ø»þÂå¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥ó¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Aile The Shota¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¥À¥ó¥¹¥¯¥ë¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼çºÅ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿13¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Aile The Shota¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¯¥ë¡¼¡¦ODORI¤À¡£¡ÖDEEP¡×¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢13¿Í¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ìó2Ê¬´Ö¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Aile The Shota¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¡È¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ°·¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¤¬¤³¤³¤«¤éÂ³¤¯¡£
¡ÖEternity¡×¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤è¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¡Ösweet¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥á¥¤¥ó¥Õ¥í¥¢¤òODORI¤Ë¾ù¤ê¡¢ODORI¤Î¿§µ¤Éº¤¦¿ÈÂÎÉ½¸½¤òAile The Shota¤Î²ÎÀ¼¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£Kenya Fujita¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¡Öhungover¡×¤Ç¤âODORI¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤È³Ú´ï¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ¼Á¤òÂç½°¤Ø¡£¤½¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤¿¥¯¥ë¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë½ñ¤¤¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡£¤Þ¤º¤Ï°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÇË²õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖDestroy¡×¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê²»¿ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î°ì²»°ì²»¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆLuuny Muuny¤À¤±¤¬»Ä¤ê¡¢SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë¤¬¥¸¥ç¥¤¥ó¡£2¿Í¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Aile The Shota¡¢SOTA¡¢MANATO¡ÊBE:FIRST¡Ë¤«¤éÀ®¤ëShowMinorSavage¤Î½ÐÈÖ¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÍÙ¤Ã¤ÆÌ¥¤»¤ë¡£ÎÏ¤ß¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ëShowMinorSavage¤Î¿¿¿ñ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Aile The Shota¤Î¥Õ¥ê¤«¤é¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦»ûµ×ÊÝÎâÌð¤â´Þ¤á¤¿ÊÔÀ®¤Ç¡ÖThinkn¡Ç bout you¡×¡¢¡ÖOcean¡×¤òÈäÏª¡£3¿Í¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëUS¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ÈÇ÷ÎÏ¤È¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¡¢3¿Í¤ÎÈþÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÆüËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÇÂç½°Åª¡×¤Ê²»³Ú¤¬¤³¤Îµ¬ÌÏ´¶¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤È¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í²ó¤·¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥à¡¼¥Ç¥£¤ÊÃæ¤ÇODORI¤¬°ì¿Í¤º¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡ÖFoolish¡×¡¢¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Ç°ì½ï¤Ë¡ÔLove yourself¡Õ¤È¾§¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡Ögomenne¡×¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤«¤é¸½ÂåÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥Ó¡¼¥È¤Þ¤Ç¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Ä¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¾å¤Çº£¤Î»þÂå¤Ë¤·¤«À¸¤Þ¤ìÆÀ¤Ê¤¤¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²»³Ú¤Ï´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î¤³¤Î¶Ê¤¬²¶¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Öme time -remix-¡×¡£¡ÖËÍ¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÀBMSG¤Î¥Ü¥¹¡¦SKY-HI¤ò¶¯¤¯¥Ï¥°¡£Aile The Shota¤ÏÎÞ¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¤ï¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ2¿Í¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖJ-POPSTAR¡×¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¼«¿®¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
SKY-HI¤¬µî¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËODORI¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Aile The Shota¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥²¥¹¥È¤Ï½ÂÃ«eggman¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¿º¢¤Î·»µ®ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëMaddy Soma¤À¡£Aile The Shota¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆó¿Í¤ÎÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¼«¿È¤Î½Ð¼«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖJ-POPSTAR¡×¤Ø¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤âÉÁ¤¯¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Önew blood¡×¤ÏODORI¤Î¥À¥ó¥¹¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¤â¶´¤ß¡¢¥À¥ó¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÇ»¤¯É½¸½¤·¤¿·Á¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
BMSG½êÂ°Á°¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Önew blood¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖAURORA TOKIO¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£Aile The Shota¤¬ÀÎ¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Shin Sakiura¡ÊG¡Ë¤ÈSoulflex¤è¤êKenT¡ÊSax¡Ë¤ò¾·¤¤¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Shin Sakiura¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖAURORA TOKIO¡×¤È¡ÖYumeiro¡×¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Soulflex¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¡ÖFANCITY¡×¡¢dawgss¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö°¦¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÈAile The Shota¤Î²Î¤Ë¤è¤ë¶Ë¾å¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬Â³¤¯¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎAile The Shota¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Î»ì¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ä°¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤ê»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä²¶¤¬ºî¤ëÎØ¤«¤é¡¢°¦¤äÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢åºÎï»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡¢Éô²°¤ÇÍ§Ã£¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç¸ì¤ë¤«¤é¡¢åºÎï»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é°¦¤¹¤ëDREAMS COME TRUE¸øÇ§¤Î¡Ö¶õ¤òÆÉ¤à¡×¥«¥Ð¡¼¤ò°ìÈÖ¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¼ÁÕ¤À¤±¤Ç²Î¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¡¢¡ãBMSG FES¡Ç24¡ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BMSG MARINE¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖMemoria¡×¤ò¥¹¥â¡¼¥¯¤¬±À¤Î¤è¤¦¤ËÉâ¤«¤ÖÃæ¤Ç²Î¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤Ç÷ÎÏ¤ËÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ùTaku Takahashi¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Î¥Ê¥ß¥À¡×¡£ºÇ¸å¤Î¡Ô¤¤¤Ä¤â¤Î¶õ¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡¿¾¯¤·¤À¤±ÀÄ¤¯±ó¤¯åºÎï¤Ë¸«¤¨¤¿¡Õ¤È²Î¤¦¤È¤¡¢Aile The Shota¤ÎÀ¼¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤º¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥ª¥ë¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤òº£Æü¤³¤³¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Aile The Shota¼«¿È¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú´ï¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¸»°Ê¾å¤ËÍÙ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖÍÙ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡¢ÂçÎÌ¤Îºù¿áÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖSAKURA¡×¡£¡ÖSAKURA¡×¤Ï¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Aile The Shota¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â·Ú¤ä¤«¤Ç¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Aile The Shota¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖNo Frontier¡×¤ò±éÁÕ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬Âç¤¤¯¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¦¤Ê¤é¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ê¡£±éÁÕÎÏ¤â²»¿§¤Îºî¤êÊý¤â¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖNo Frontier¡×¤Ï¡¢È´·²¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£Â³¤±¤¿¡ÖIMA¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿Åö»þ¤ÏAile The Shota¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡ÔÃ¯¤«¤ÎÊ¢¤òËþ¤¿¤¹ Àµ¤·¤µ¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤É¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤È´õË¾¤Î²»¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦Á°¡¢Aile The Shota¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ÖAile The Shota¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤«¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£º£¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£Ì¿¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢²¶¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Aile The Shota¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯°¦¤òÃí¤°¿Í¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤â¡ÖAi¡á°¦¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö°¦¡×¤Î½Û´Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖLOVE¡×¤ò¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬µ±¤¯Ãæ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢º£Æü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
SKY-HI¡¢Maddy Soma¡¢Shin Sakiura¡¢KenT¡¢MANATO¡¢SOTA¡¢Kenya Fujita¡¢»ûµ×ÊÝÎâÌð¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈODORI¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ó¤À¤È¤¡¢Aile The Shota¤Ï¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡ÊMANATO¤¤¤ï¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë¤âµÒ±é¤Î¤ß¤ó¤Ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡Ë¡£¡ãAile The Shota Oneman Live ¡ÈREAL POP¡É¡ä¤Ï¡¢Aile The Shota¤¬²»³Ú¤ÈÃç´Ö¤ò¿¼¤¯°¦¤·¤¿27Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁí³ç¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ½þ¤Î°¦¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢°¦¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Aile The Shota¤¬¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Èà¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢åºÎï»ö¤Ë»×¤¨¤ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¿®¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢Aile The Shota¤Ï¡Ö²¶¡¢ÀäÂÐ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤ë¤«¤é¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤âÀäÂÐ¤Ë½Ð¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤À¤ÎÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê3»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ýÌðÅçÍ³²Â»Ò
¼Ì¿¿¡ý¥Ï¥¿¥µ¥È¥·
Digital Single Ž¢SAKURA (Prod. Taka Perry)Ž£
Music Video : https://youtu.be/QeVnDifOmUw¡¡¢¨3/19(¿å) 21:00²ò¶Ø
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Aile The Shota ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Aile The Shota ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Aile The Shota ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë