Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬Àã¤Î¤Ê¤«¼Ö¤ÎÁë³«¤±¾Ð´é¤Ç²ñ¼á¡¡¹Ä¼¼ÁÄÀè¤Ê¤É¤Þ¤Ä¤ëµÜÃæ»°ÅÂ»²ÇÒ¤·¹â¹»Â´¶ÈÊó¹ð¡¡Í¼Êý¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë°§»¢¤Ø
½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¹Äµï¤ÎµÜÃæ»°ÅÂ¤ò»²ÇÒ¤µ¤ì¤¿¡£
¸áÁ°10»þÁ°¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¼Ö¤ÎÁë¤ò³«¤±½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¼á¤·¤Æ¹Äµï¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£
18Æü¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ò½ª¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÀèÁÄ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤Ä¤ëµÜÃæ»°ÅÂ¤ò»²ÇÒ¤·¡¢Â´¶È¤ÎÊó¹ð¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
Í¼Êý¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ø¤Î°§»¢¤Î¤¿¤á¸æ½ê¤òË¬¤ì¡¢20Æü¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÉðÂ¢ÎÍÊèÃÏ¤òË¬¤ì¡¢Á½ÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÎÍÊè¤ËÇÒÎé¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Â´¶È¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¹Ô»ö¤ò½ª¤¨Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï4·î¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×3·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë