Ãæ¹ñ¼çÀÊ¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï½ä¤ëÊÆ¼çÆ³¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¼è°ú¤ËÅÜ¤ê¡á£×£Ó£Ê
¡Î£±£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¹á¹Á´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¸¢±×ÇäµÑ·×²è¤ËÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ¼çÆ³¤ÎÅê»ñ²È¥°¥ë¡¼¥×¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹á¹Á´ë¶È¤«¤é»öÁ°¤Ë¾µÇ§Í×ÀÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î½ÅÍ×¹ÁÏÑ¤Î±¿±Ä¸¢¤ò»ý¤Ä¹á¹Á´ë¶È£Ã£Ë¥Ï¥Á¥½¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÄ¹¹¾ÏÂµ¼Â¶È¡Ë¤Ï£´Æü¡¢»ñ»º±¿ÍÑÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÊÆ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÅê»ñ²ÈÏ¢¹ç¤Ë¡¢¤³¤Î±¿±Ä¸¢¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è°ú¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï´¿·Þ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£×£Ó£Ê¤¬Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¬»ØÆ³Éô¤Ï¸µ¡¹¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¸¢±×ÌäÂê¤ò¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£