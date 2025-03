クリスピー・クリーム・ドーナツより発売されている、日本独自開発の国産米粉入り生地ドーナツ「Kome-Dough」シリーズ。

「Kome-Dough」シリーズから、「米」×「茶」の“和ペアリング”が織りなす“日本を味わう”ドーナツ「Kome-Dough ほうじ茶ラテ」と「Kome-Dough 玄米茶クリーム」が期間限定で販売されます。

また、新メニューとして「米」と「茶」を使用した定番2種を加えた4メニューにフィーチャーした「Kome & Cha」プロモーショとして、ドーナツと相性の良い和の味わいを楽しめる“和ドリンク”2種もラインナップ☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough ほうじ茶ラテ/Kome-Dough 玄米茶クリーム」

発売日:2025年4月2日(水)

販売店舗:全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗 ※一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く

日本ならではのおいしさを求め国内で開発され、2023年11月より販売を開始したクリスピー・クリーム・ドーナツのオリジナル生地「国産米粉入り生地」

日本の食文化の中で最も親しまれている“米”に注目し、ドーナツをかけ合わせることで、日本ならではのドーナツ体験の提供を目指した、お米由来の自然な甘みと、もっち〜りとした食感が特徴のドーナツです。

今回新たに登場する新ドーナツは、「Kome-Dough」シリーズならではの魅力を引き出す組み合わせとして、日本の食文化のもうひとつの代表ともいえる“茶”に着目。

独特の香ばしさが特徴の「ほうじ茶」「玄米茶」と「Kome-Dough」をかけ合わせ、やさしい甘さの中に日本らしい茶葉の風味がふんわり香る“日本を味わう”ドーナツ「Kome-Dough ほうじ茶ラテ」と「Kome-Dough 玄米茶クリーム」が誕生しました。

さらに「Kome & Cha」プロモーションの一環として、「米」×「茶」の“和ペアリング”を楽しめる限定ドリンク2種「玉露入り煎茶レモネード」と「クリスピー フローズン 加賀棒ほうじ茶」も期間限定でラインナップ☆

Kome-Dough ほうじ茶ラテ

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

販売期間:2025年4月2日(水)〜5月上旬予定

「Kome-Dough」シリーズで使用している米粉入り生地にほうじ茶を練り込んだ、香ばしい“ほうじ茶と米粉入り生地”を使用した「Kome-Dough ほうじ茶ラテ」

生地の上になめらかなバニラクリームをぐるりとのせることで、頬張るとまるでほうじ茶ラテのような味わいが広がります。

仕上げにほんのりビターなほうじ茶にぴったりのビターチョココーティングで線を描き、さらにチョコチップとクラッシュした黒糖味のかりんとうをのせて、アクセントをプラス。

香ばしいほうじ茶とお米の自然な甘みのハーモニーを味わえるだけでなく、トッピングで使用した日本ならではのお菓子「かりんとう」の甘みも感じられ、口いっぱいに和を楽しむことができるドーナツです。

※一次原材料として小麦粉は使用していませんが、小麦デンプンを使用しています

Kome-Dough 玄米茶クリーム

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

販売期間:2025年4月2日(水)〜5月上旬予定

「Kome-Dough」シリーズのふわふわもちもちの米粉入り生地の上に、香ばしい玄米パフ入りの爽やかなクリームをぐるりとのせた「Kome-Dough 玄米茶クリーム」

その上にミルキーな味わいのホワイトチョコで線を描き、仕上げにフリーズドライオレンジが散りばめられています。

米粉生地のやさしい甘さの中に、玄米茶の香りがふわりと広がる、春らしい爽やかな和を感じることができるドーナツです。

米と茶 ダズン ハーフ(6個)

価格:テイクアウト 1,738円(税込)/イートイン 1,771円)(税込)

販売期間: 2025年4月2日(水)〜5月上旬予定

国産米粉入りのKome-Doughほうじ茶ラテ、玄米茶クリーム、黒蜜きなこの3種をアソートした「米と茶 ダズン ハーフ(6個)」

ほかにも人気のオールドファッション 宇治抹茶、チョコ スプリンクル、定番のオリジナル・グレーズドが詰め合わせてあります。

米と茶 ボックス(3個)

価格:テイクアウト 896円(税込)/イートイン 913円)(税込)

販売期間:2025年4月2日(水)〜5月上旬予定

Kome-doughほうじ茶ラテと玄米茶クリームと定番のオリジナル・グレーズドをアソートした「米と茶 ボックス(3個)」

箱を開くと米とお茶の新しいおいしさがふわっと香るセットです。

オールドファッション 宇治抹茶

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン 319円)(税込)

販売期間: 2025年4月2日(水)〜9月上旬予定

石臼で挽いた宇治抹茶2種を選び、生地のうまみと渋みを深めた「オールドファッション 宇治抹茶」

抹茶チョコのコーティングは生地にすっきりした味わいがプラスされています。

生地とチョコが合わさった、贅沢な香りと深い味わいが堪能できる一品です。

通年販売:Kome-Dough 黒蜜きなこ

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン 319円)(税込)

何度でも食べたくなる味わいを追求し、お米やお餅と相性の良い、きなこと黒蜜を組み合わせた「Kome-Dough 黒蜜きなこ」

電子レンジで8秒温めることで“モチ、ふわ、トロッ”とした食感と風味が引き立つ米粉入りドーナツです。

玉露入り煎茶レモネード

価格:テイクアウト 529円(税込)/イートイン 539円(税込)

販売期間:2025年4月2日(水)〜5月上旬予定

クリスピー・クリーム・ドーナツで大人気の「レモネード」が“和ドリンク”「玉露入り煎茶レモネード」として登場。

茶葉に覆いをかぶせて大切に育てられた熊本県産玉露の深い香りに、すっきりとしたレモンの酸味と香りがやさしく溶けあって、心まで透き通るような味わいに。

熊本県産玉露を加えた国産煎茶(緑茶)の旨みをいかした、すっきりと爽やかな味わいのティーレモネードです。

クリスピー フローズン 加賀棒ほうじ茶

価格:テイクアウト 637円(税込)/イートイン 649円(税込)

販売期間:2025年4月2日(水)〜5月上旬予定

香り高い加賀棒ほうじ茶を使用したフローズンミルクティーに、香ばしく煎り上げた食感も楽しい玄米をトッピングした「クリスピー フローズン 加賀棒ほうじ茶」

香り高さが人気の国産茎茶だけを浅煎りした加賀棒ほうじ茶で淹れたミルクティーは、まろやかな甘さと香ばしい後味が魅力です。

ふわふわのホイップクリームにトッピングした玄米あられが、香りと食感の楽しさをアップ。

国産の茎茶のみを浅煎り焙煎して生まれるすっきりとした香味がドーナツとの相性ぴったりです。

「米」×「茶」の“和ペアリング”が織りなす“日本を味わう”期間限定ドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年4月2日より販売される「Kome-Dough ほうじ茶ラテ」と「Kome-Dough 玄米茶クリーム」の紹介でした☆

