日本人の平均身長に合わせたジャストなサイズ！E-KON RIDE

E-KON RIDE

E-KONは、開発に1年半を費やした新たな次元の特定小型原付電動バイク「E-KON RIDE」をMakuakeにて5月10日より先行予約販売を開始(予定)。

■「E-KON RIDE」スペック紹介

【「E-KON RIDE」スペック(仮)】

メーカー希望価格:299,800円(税込)予定

モーター定格出力:500W

耐荷重 :約120kg

サイズ :1450×600×950mm

重量 :約30.0kg

最大速度 :20km/h(歩道走行モード時6km/h)

最大航続距離 :約50km

ブレーキシステム:前後輪ディスクブレーキ

バッテリー電圧 :48V

バッテリー容量 :13Ah

バッテリー :リチウムイオン(取り外し可能)

タイヤサイズ :前後16インチ(チューブエアタイヤ)

■「E-KON RIDE」の特徴

【写真の男性身長172cm】

【バッテリーの取り外し可能(鍵付き)】

● 日本人の平均身長に合わせたジャストなサイズ 全長1450mm。

● 圧倒的な存在感を放つデザイン。

● 前後サスペンション、ディスクブレーキを搭載。

● 抜群のクッション性の16インチチューブタイヤを搭載。

● バッテリーの取り外し可能。

(鍵付き)

● 全台国内点検作業後の発送。

E-KONが求めるすべての条件を満たしたことで、自信を持って皆様に提案できる「E-KON RIDE」を商品化させていただく事となりました。

商品や発売時期の詳細はページ下部記載のE-KONのHP、もしくはSNSにて情報の更新を行いますのでご確認のほどよろしくお願いします。

■取扱店

取扱店

同社では全国各地で取扱店を募集しています。

ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

