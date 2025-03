¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¤¬ºî¤ë¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Õ¥¡¥óÉ¬¿©¤Îµæ¶Ë¤ÎÌ£¡ÊÅìµþ¡¦Âå´±»³¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は人気キャラクター「ねずみのANDY」をコンセプトにしたカフェ。材料にこだわり、店で手作りしているオールドファッションドーナツがおいしいと評判です。

ANDY COFFEE(東京・代官山)

店舗外観。八幡通り沿いにあり、入り口にあるかわいいANDYのロゴが目印 出典:あーちゃんスーパーリッチさん

まだまだブームが続くドーナツ。東京のあちこちにドーナツ専門店が誕生していますが、シンプルで誰からも愛されるオールドファッションドーナツ専門のカフェ「ANDY COFFEE(アンディコーヒー)」が、2024年6月2日、代官山にオープンしました。

店内には松本セイジさんが描いたANDYのウォールアートがあります 出典:てぃきーさん

「ANDY COFFEE」はアートキャラクター「ねずみのANDY」のコンセプトカフェ。ANDYは国内外で活躍しているアーティスト・松本セイジさんが生み出したキャラクターで、少しとぼけた表情が可愛く、年齢や男女を問わず人気を集めています。「ANDYを通してアートをもっと身近に感じてもらいたい」との思いで、カフェオープンに至ったそう。

入口すぐにオーダーカウンター。カウンター上のガラスケースにドーナツが並べられています 出典:kagokagoさん

場所は代官山駅から歩いて5分ほど。通りに面した側は一面ガラス張りになっており、明るく開放感のある雰囲気です。

松本セイジさんが過去に拠点を置いていたニューヨークのカフェをイメージしたという店内は、むき出しの配管、モルタル床、白い壁といったスタイリッシュな空間。木製の家具は温かみも感じさせます。

手前の大テーブルにはコンセントが備えられており、仕事のミーティングなどにも使えます 出典:モチャ ︎さん

席数は全部で40席。入口近くには長いベンチ席があり、奥にはゆったりくつろげるテーブル席が用意されています。店内のベンチ席はペット連れもOKなので、代官山の散策途中に立ち寄ってくつろぐのにぴったりです。

ドーナツが並べられたガラスケース。定番3種類、季節限定2種類ほどが用意されています 出典:おはる5371さん

「ANDY COFFEE」を訪れたら一番に食べたいのが、店内で手作りしているオールドファッションドーナツ。

ドーナツ各種 400〜600円 写真:お店から

オールドファッションは昔ながらのケーキドーナツを再現したもので、外側がサクサクで、内側がふんわり、ホロッとしているのが特徴。同店では、揚げる前の生地に切り込みを入れ、切り込みの角がカリッと仕上がるので、さらに食感のコントラストを際立たせています。

「ハニー」450円 出典:えこだねこさん

シンプルでおいしく、安全な食材にこだわっている「ANDY COFFEE」。ドーナツにトッピングするグレーズにも一つ一つこだわっています。一番人気の「ハニー」は「北信州 完熟生はちみつ」を使用。風味豊かで濃厚な甘みが特徴のハチミツは、小麦の風味の生きたシンプルなドーナツにぴったり合います。

KIKI NATURAL ICECREAMのアイスクリーム各種500〜600円 写真:お店から

もう一つのおすすめメニューが「KIKI NATURAL ICECREAM」のアイスクリーム。横浜にある「旅する八百屋 青果ミコト屋」が手掛けた、ロスになってしまう野菜やワインの搾りかすなどを生かしたクラフトアイスです。その時によって仕入れが異なるため、訪れる度にどんなフレーバーに出会えるのか楽しみですね。

「カフェラテ」M700円、L900円。長野県で焙煎している「FORET COFFEE」の豆を使用 出典:n200106さん

サクサクフワフワ、甘さ控えめのドーナツに合わせたいのは、こだわりの豆を使ったコーヒー。エスプレッソドリンク、ハンドドリップ、毎日のコーヒーなどが用意され、それぞれのドリンクにあった豆を厳選して仕入れています。コーヒー以外にもこだわりブレンドのチャイや期間限定ドリンクなどがあり、カフェタイムを楽しくしてくれます。

「ドーナツボックス」600円。ドーナツの穴の部分を揚げて、一つずつ異なるフレーバーを組み合わせています 出典:ひろまめ27さん

ねずみのANDYが持つコンセプトは“みんなが同じである必要がない”。そのコンセプトを伝えるために“自分らしく居られる場所”として「ANDY COFFEE」が誕生しました。居心地の良いカフェで、ひと味違うおいしさがあるドーナツを味わいに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「プレーン」400円 出典:たいち@東京グルメさん

『特におすすめなのが、こだわりのドーナツ。外はカリカリ、中はふんわりとした食感が絶妙で、一度食べるとハマること間違いなし。甘さもちょうどよく、コーヒーとの相性は抜群です!



コーヒーもティーも香り高く、どちらを選んでも満足できるクオリティ。落ち着いた雰囲気の中で美味しいドーナツとドリンクを楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごせるのが魅力です。リピート必至のカフェ、ぜひ訪れてみてください!』(たいち@東京グルメさん)

「毎日のコーヒー」M・650円。清澄白河「iki espresso」の豆を使用 出典:kagokagoさん

『注文したのは毎日のコーヒー(M・650円)。

まとめて抽出しているコーヒーなので、クイックに提供。

飲みやすい味わいで、他のお客さん同様PC作業片手に飲むのにちょうどいいかも。



フード類はケースに並んでいるものがほとんどで、ちょっとしたパンやドーナツ。

ドーナツは手づくりだそうで、ちょっと気になる美味しそう。

そう言われると、この珈琲はドーナツに合いそうです』(kagokagoさん)

※価格はすべて税込。

「ANDY COFFEE」の紹介動画はこちら!

https://www.instagram.com/reel/DHLCwGyhnB2/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

<店舗情報>◆ANDY COFFEE住所 : 東京都渋谷区代官山町11-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

