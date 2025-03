俳優の長谷川京子(46)が18日、自身のインスタグラムを更新。肩出しドレスで大胆肌見せショットを公開した。「うるおいアワードにてグランプリを受賞させていただきました」と報告し、写真と動画をアップ。ひだのついた赤っぽい肩出しドレスを身にまとい、美しいデコルテを披露している。投稿では英語で「Thank you for giving me such a wonderful award」と受賞への感謝を伝えた。この投稿にファンからは「美しい」「めちゃくちゃ綺麗」「肩出しドレスがセクシー」などのコメントが寄せられている。