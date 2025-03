耳鳴りは音源がないのに「キーン」や「ブーン」といった音が聞こえる症状で、一説によると世界中の成人の約14%が耳鳴りに悩まされているとのこと。耳鳴りは苦痛、ストレス、うつ病、不安感の原因となり、重篤な場合は自殺につながることもあります。そんな耳鳴りを軽減させる可能性が高い4つの食品のカテゴリが特定されました。Association of 15 common dietary factors with tinnitus: a systematic review and meta-analysis of observational studies | BMJ Open

https://bmjopen.bmj.com/content/15/3/e091507Increasing fruit, fiber, dairy and caffeine linked to lower risk of tinnitushttps://medicalxpress.com/news/2025-03-fruit-fiber-dairy-caffeine-linked.html中国四川省の成都中医薬大学を中心とした研究チームによると、耳鳴りの原因はまだ解明されていないものの、食事が耳鳴りに大きな影響を与えることがこれまでの研究でわかっているとのこと。例えば、良質な栄養素を摂取すると内耳への血流が改善され、炎症や酸化ストレスによるダメージが軽減されて聴覚にいい影響が及ぶことが考えられます。とはいえ、一体どんな食品が耳鳴りと関係しているのかに関するこれまでの研究結果の中には矛盾するものもあり、どの食品が耳鳴りの症状を改善させたり、逆に悪化させたりするのかは判然としていません。そこで、研究チームは2024年5月までに発表された、成人の耳鳴りと食生活に関連する研究を検索しました。その結果、分析に含めるのに十分な品質の検証済みアンケートで15種類の食事要因を評価した8件の観察研究が見つかりました。研究チームが、合計30万1533人が参加したこれらの研究データを分析したところ、果物・食物繊維・乳製品・カフェインの摂取量の増加が耳鳴りの有病率と負の相関関係があること、つまりこれらの4つの食品が耳鳴りのリスクを低下させることがわかりました。最も減少率が高かったのは果物の35.1%で、乳製品の減少率は17.3%、カフェインは10.2%、食物繊維は9.2%でした。研究チームは、この研究では直接的な因果関係を立証することができず、また分析データの質は必ずしも高くなかったため、研究結果は慎重に解釈する必要があるとしています。特にカフェインの効果については議論がわかれており、「カフェインの不安を和らげる効果が耳鳴りの発生率を改善する」との説がある一方で、専門家の中には「カフェインが不眠症の原因となり、これが耳鳴りの症状を悪化させる」と主張する人もいるとのこと。それでも、今回の系統的レビューとメタ分析は、食事と耳鳴りの関連性を探る初めての試みだと評価されており、研究チームは論文に「耳鳴りを予防するための食事戦略は、慢性的な耳鳴りのコントロールにおいて重要な役割を果たすと期待されています」と記しました。