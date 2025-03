Travis Japanの新曲「Would You Like One?」が、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌に決定。同曲を使用した本予告も公開された。

同映画は、メンバーの松田元太がらいおんくん役を担当。本予告では、物語の舞台であるスイーツランドにわたあめが大量発生し、たべっ子どうぶつたちが立ちあがる姿が描かれている。主題歌に合わせ、スーパーアイドルのたべっ子どうぶつたちが巨大なライブ会場でポーズを決めるシーンも見ることができる。

主題歌に決まったことについて宮近海斗は「元太が主人公の声を担当している作品の主題歌をTravis Japanでできて本当に嬉しい!映画にとっても新たな挑戦だと思うんですけど、そこに僕らも乗っかって、いろんな人に届けばいいなと思っています」とコメント。

楽曲について松倉海斗は「歌の頭に“いただきます”という歌詞があったり、元太がたべっ子どうぶつを食べる振り付けもあったりする。たべっ子どうぶつの思いが込められた楽曲だと思います」と明かし、楽曲の聞きどころについては七五三掛龍也が「めちゃめちゃハッピーになれる楽曲。ビートが早くて聴いていて自然とノれる楽曲になっている。個人的にはサビの“過去最大級のピンチも踊ろうよ”という歌詞がTravis Japanに重なるというか。自分たちもピンチのときに踊ったりするので、映画の中でもらいおんくんたちがピンチをどう切り抜けていくのか、というシーンもあって楽しいんじゃないかと思います」と語った。

また、たべっ子どうぶつというおかしについて、吉澤閑也は「家に絶対あるもの。大人になった今でも食べたいって思うおかしなので、おやつにはもってこいだと思います。種類もたくさんあって、楽しめて、めっちゃ好きです」とたべっ子どうぶつ愛を語った。

ダンスの振付の見どころについて中村海人は「尻尾ダンス。動物の要素が要所要所で入っていて、すごく見応えのあるダンスになってます」とキャッチーなダンスについてアピールした。

松田元太は本作の見どころとして、「たべっ子どうぶつたちって、世界的なスーパーアイドルなんです。アイドルが可愛さを武器に世界を救おうとする。何もできない感じもカワイイし、まさかのことが沢山詰まっていて、笑いあり、感動あり、涙もちょいあり、どの世代も楽しめるあたたかい映画になっていますので、ぜひご覧ください!」とコメントを寄せた。

(文=リアルサウンド編集部)