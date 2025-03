CarPlayとAndroidAutoどちらでもワイヤレス化可能！MAXWIN『DA-HD01A』

カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオ搭載車でFirestickTV/DVDプレーヤー/地デジチューナー/ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができ、有線接続のAppleCarPlayとAndroidAutoをワイヤレス化することができるマルチメディアアダプター『DA-HD01A』の発売します。

MAXWIN『DA-HD01A』

対応車種 :有線AppleCarPlay/

AndroidAuto対応のディスプレイオーディオ搭載車

対応入力解像度 :Standard HDMI 1.4、720P/1080P(60/50Hz)

電源 :5V 1.5A以上(USB)

無線LAN(周波数):〇(5.2GHz)

Bluetooth :Bluetooth5.0

動作環境温度 :0〜40℃

製品サイズ :約58(W)×14(H)×58(D)mm

本体質量 :約45g(ケーブル含む)

【商品スペック】

MAXWIN マルチメディアアダプター 『DA-HD01A』

MAXWIN マルチメディアアダプター

ディスプレイオーディオ搭載車でHDMI入力の無い車両でも、FirestickTV/DVDプレーヤー/地デジチューナー/ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができます。

また有線接続のAppleCarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化することが可能です。

◆純正ディスプレイオーディオの有線CarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化

有線CarPlayをワイヤレス化

CarPlay対応車載ディスプレイオーディオとスマートフォンとの有線接続を無線接続で使用できるようになります。

面倒な有線接続から、お手軽にCarPlay・AndroidAuto&HDMI機能を使用できます。

◆AppleCarPlay/AndroidAutoのワイヤレス接続がスムーズ

5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0搭載

本製品は、接続安定性が高く、遅延が少ない5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0を搭載しています。

◆USB変換アダプター(USB Type-A→Type-C)を1個付属

USB変換(Type-A→C)コネクタを1個付属しているので、USB Type-AまたはUSB Type-C接続のディスプレイオーディオに使用できます。

◆様々なHDMI機器に接続可能

HDMI入力の無い車両でも、データ通信用USBポートに本製品を繋げるだけでHDMI入力可能になり、様々な外部プレーヤー&ゲーム機の映像を純正ディスプレイオーディオのモニターに映し出せて車内エンタメが充実します。

AmazonFireTVStick入力対応

HDMIゲーム機器入力対応

・AmazonFireTVStick

・任天堂switchなどのHDMIゲーム機器

・地デジチューナーやDVDプレーヤーなども接続可能

FirestickTVゲーム機、MAXWIN製品の地デジチューナー(FT44H)やDVDプレーヤーなどHDMI出力がある製品を愛車のディスプレイオーディオに接続させることができ、走行中でも外部プレーヤーなどの映像&音声を楽しめます。

【製品仕様】

接続方法

