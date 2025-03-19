CarPlayとAndroidAutoどちらでもワイヤレス化可能！MAXWIN『DA-HD01A』
カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオ搭載車でFirestickTV／DVDプレーヤー／地デジチューナー／ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができ、有線接続のAppleCarPlayとAndroidAutoをワイヤレス化することができるマルチメディアアダプター『DA-HD01A』の発売します。
MAXWIN『DA-HD01A』
対応車種 ：有線AppleCarPlay／
AndroidAuto対応のディスプレイオーディオ搭載車
対応入力解像度 ：Standard HDMI 1.4、720P／1080P(60／50Hz)
電源 ：5V 1.5A以上(USB)
無線LAN(周波数)：〇(5.2GHz)
Bluetooth ：Bluetooth5.0
動作環境温度 ：0〜40℃
製品サイズ ：約58(W)×14(H)×58(D)mm
本体質量 ：約45g(ケーブル含む)
カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオ搭載車でFirestickTV／DVDプレーヤー／地デジチューナー／ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができ、有線接続のAppleCarPlayとAndroidAutoをワイヤレス化することができるマルチメディアアダプター『DA-HD01A』の発売します。
【商品スペック】
MAXWIN マルチメディアアダプター 『DA-HD01A』
MAXWIN マルチメディアアダプター
ディスプレイオーディオ搭載車でHDMI入力の無い車両でも、FirestickTV／DVDプレーヤー／地デジチューナー／ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができます。
また有線接続のAppleCarPlay／AndroidAutoをワイヤレス化することが可能です。
◆純正ディスプレイオーディオの有線CarPlay／AndroidAutoをワイヤレス化
有線CarPlayをワイヤレス化
CarPlay対応車載ディスプレイオーディオとスマートフォンとの有線接続を無線接続で使用できるようになります。
面倒な有線接続から、お手軽にCarPlay・AndroidAuto＆HDMI機能を使用できます。
◆AppleCarPlay／AndroidAutoのワイヤレス接続がスムーズ
5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0搭載
本製品は、接続安定性が高く、遅延が少ない5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0を搭載しています。
◆USB変換アダプター(USB Type-A→Type-C)を1個付属
USB変換(Type-A→C)コネクタを1個付属しているので、USB Type-AまたはUSB Type-C接続のディスプレイオーディオに使用できます。
◆様々なHDMI機器に接続可能
HDMI入力の無い車両でも、データ通信用USBポートに本製品を繋げるだけでHDMI入力可能になり、様々な外部プレーヤー＆ゲーム機の映像を純正ディスプレイオーディオのモニターに映し出せて車内エンタメが充実します。
AmazonFireTVStick入力対応
HDMIゲーム機器入力対応
・AmazonFireTVStick
・任天堂switchなどのHDMIゲーム機器
・地デジチューナーやDVDプレーヤーなども接続可能
FirestickTVゲーム機、MAXWIN製品の地デジチューナー(FT44H)やDVDプレーヤーなどHDMI出力がある製品を愛車のディスプレイオーディオに接続させることができ、走行中でも外部プレーヤーなどの映像＆音声を楽しめます。
【製品仕様】
接続方法
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