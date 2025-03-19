CarPlayとAndroidAutoどちらでもワイヤレス化可能！MAXWIN『DA-HD01A』

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カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオ搭載車でFirestickTV／DVDプレーヤー／地デジチューナー／ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができ、有線接続のAppleCarPlayとAndroidAutoをワイヤレス化することができるマルチメディアアダプター『DA-HD01A』の発売します。

 

MAXWIN『DA-HD01A』

 

 

対応車種　　　 ：有線AppleCarPlay／

AndroidAuto対応のディスプレイオーディオ搭載車

対応入力解像度 ：Standard HDMI 1.4、720P／1080P(60／50Hz)

電源　　　　　 ：5V 1.5A以上(USB)

無線LAN(周波数)：〇(5.2GHz)

Bluetooth　　　：Bluetooth5.0

動作環境温度　 ：0〜40℃

製品サイズ　　 ：約58(W)×14(H)×58(D)mm

本体質量　　　 ：約45g(ケーブル含む)

 

カー用品ブランドMAXWINは、ディスプレイオーディオ搭載車でFirestickTV／DVDプレーヤー／地デジチューナー／ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができ、有線接続のAppleCarPlayとAndroidAutoをワイヤレス化することができるマルチメディアアダプター『DA-HD01A』の発売します。

 

【商品スペック】

MAXWIN　マルチメディアアダプター　『DA-HD01A』

MAXWIN　マルチメディアアダプター

ディスプレイオーディオ搭載車でHDMI入力の無い車両でも、FirestickTV／DVDプレーヤー／地デジチューナー／ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができます。

また有線接続のAppleCarPlay／AndroidAutoをワイヤレス化することが可能です。

◆純正ディスプレイオーディオの有線CarPlay／AndroidAutoをワイヤレス化

有線CarPlayをワイヤレス化

CarPlay対応車載ディスプレイオーディオとスマートフォンとの有線接続を無線接続で使用できるようになります。

面倒な有線接続から、お手軽にCarPlay・AndroidAuto＆HDMI機能を使用できます。

◆AppleCarPlay／AndroidAutoのワイヤレス接続がスムーズ

5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0搭載

本製品は、接続安定性が高く、遅延が少ない5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0を搭載しています。

◆USB変換アダプター(USB Type-A→Type-C)を1個付属

USB変換(Type-A→C)コネクタを1個付属しているので、USB Type-AまたはUSB Type-C接続のディスプレイオーディオに使用できます。

◆様々なHDMI機器に接続可能

HDMI入力の無い車両でも、データ通信用USBポートに本製品を繋げるだけでHDMI入力可能になり、様々な外部プレーヤー＆ゲーム機の映像を純正ディスプレイオーディオのモニターに映し出せて車内エンタメが充実します。

AmazonFireTVStick入力対応

HDMIゲーム機器入力対応

・AmazonFireTVStick

・任天堂switchなどのHDMIゲーム機器

・地デジチューナーやDVDプレーヤーなども接続可能

FirestickTVゲーム機、MAXWIN製品の地デジチューナー(FT44H)やDVDプレーヤーなどHDMI出力がある製品を愛車のディスプレイオーディオに接続させることができ、走行中でも外部プレーヤーなどの映像＆音声を楽しめます。

【製品仕様】

接続方法

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