3日目の午後、いっさと2人になったモテ美女・あやな。揺れていた気持ちをいっさに固めたことを伝えるも、いっさからは思いもよらぬ返事が待っていた。

毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。17日は卒業編2025 inシンガポール第5話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。



今回参加するのはこのメンバー!



・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

あやな、2日目のゆうすけに続きいっさからも…

ゆうすけといっさとの間で揺れ続けたあやな。2日目のグループ別行動では、ゆうすけにアピールするも、ゆうすけはいっさと向き合ってほしいとフラれている。

そして迎えた3日目、インスタ映えスポット&ショッピングチームで黒いシースルーのトップスにデニムミニという格好で登場したあやな。いつもの清楚系な装いとは違い大人っぽいデートファッションだ。あやなはいっさと2人になると、立ち並ぶショップの間を歩きながら「キーホルダーとかめっちゃかわいい!ほしい!」と興味を示すが、いっさは「1回甘いもの食いたい」とお誘い。

仲良くトルコアイスクリームを食べながら、離れ離れだった前日のグループ別行動について感想を言い合うなか、いっさは「誰と回ってたん?」と質問。それに対し、あやなは「ゆうすけくんと一回ちゃんと喋ろうと思って、自分の気持ちにケリをつけて…(その結果)1人の人と向き合おうと思って」と1人に絞ったことを示唆した。

いっさが「ってことは今気になる人1人ってこと?」と確認すると、あやなはかわいらしくいっさを示し、いっさは「俺?マジで?」と反応した後、「俺ももう3日目になるし、昨日そのちゃんとのデートが終わってから、夜ちょっと考えたんよな、いろいろ」と切り出した。

いっさは「俺も…1人に…気持ちを固めたんやけど、それがそのちゃんで」と、ゆっくりと言葉をつなぎ、アイスを食べながら聞いていたあやなは「そんな感じやろうなとは思っとった」とぽつり。

いっさは、「あやなちゃんホンマに素敵な子やし、一緒におって楽しいし、落ち着くんやけど、そのちゃんとおる時はまた違う感情っていうか。ドキドキする感情っていうのがあって、昨日の夜にそのちゃんに気持ちが固まったから」と申し訳無さそうな表情になるが、あやなは「そんな申し訳ないとか思わんといて。大丈夫!」と気丈に微笑む。

ただ、あやなは「まだ自分の中では整理がつけられてないから、自分の気持ちの整理がついたら、もう一回話しませんか?」と、いっさと会話するのを最後にはしたくないという強い意思をみせ、いっさも「わかった、そうしよう。ありがとう」と、あやなの想いを受け取った。