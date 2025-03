『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化!

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』。

そんな『白雪姫』の実写版映画の公開が2025年3月20日(木・祝)に迫る中、「映画『白雪姫』公開記念 月城かなとスペシャルトークイベント in 名古屋」を開催!

ディズニー実写版映画『白雪姫』公開記念 月城かなとスペシャルトークイベント in 名古屋

名古屋市栄にある中日ビルで実施された映画『白雪姫』公開記念 月城かなとスペシャルトークイベント in 名古屋に登壇したのは女王役プレミアム吹替版声優・月城かなとさん!

中日ビルは過去には宝塚の公演を実施していた中日劇場があり、宝塚にもゆかりのある地での開催。

会場には大勢のファンが駆けつけました。

MCの呼びかけで登場した月城さんは始めに「今回映画『白雪姫』で女王役のプレミアム吹替版声優を務めさせていただきました月城かなとです。本日はたくさんの皆様にお越しいただき大変嬉しいです。白雪姫の魅力を皆様に沢山お伝えできたらと思いますので本日はよろしくお願いいたします!」と名古屋のファンに一言笑顔で挨拶をし、イベントはスタート。

名古屋についての印象を聞かれると、「名古屋に来るのはいつぶりだろう…でも、また名古屋にこうして来ることができて、そしてこんなに沢山の方にお集まりいただけて本当に嬉しいです!」とコメント。

月城さん演じる女王はディズニーヴィランズの中でも人気を誇る女王であり、外見の美しさと権力に執着し、国を恐怖と魔法の力で支配する邪悪な女王で、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うという役どころ。

2024年、宝塚歌劇団を退団したばかりで、月組トップスターとして活躍してきた彼女はオーディションを経て、一流の演技力と高い歌唱力をディズニー本社に認められての起用となりました。

月城さんはそんな女王役の声優に決まった時の気持ちを聞かれると「いつかは吹替のお仕事をしてみたいなっていう夢はあったんですけれど、まさかこんなに早くその夢が叶うと思っていませんでしたし、それが子供の頃から見ていたディズニーの作品にこうやって参加することができると決まった時は本当に嬉しかったです。是非、幅広い年代の方に楽しんでいただけるような吹替ができたら良いなと思いました。」と喜びを語ります。

今回、ディズニーヴィランズの中でも人気を誇るキャラクターの女王については「やはり子供の頃にアニメーションを観ていた時は怖いなとか、ちょっと不気味だなというイメージがあったんですけれど、今回実写化されたことによって、それぞれの登場人物の繊細な心の動きがより生き生きと描かれていて、女王にも感情移入していただきやすいんじゃないかと思います。女王が抱えているちょっとした焦りだったり、弱みみたいなものをより感じていただけるんじゃないかと思うので、ヴィランではありますけど、一番人間らしくちょっと愛らしいなと思っていただけるキャラクターになっているんじゃないかなと思います。」と女王の魅力をアピール。

また今回声優初挑戦という事で舞台で演技するのに比べ、声だけでの演技について聞かれると「自分の声にどれだけの感情が乗せられるかという挑戦でもありましたし、その場で女王役を演じるガル・ガドットさんと呼吸を合わせて日本語を当てていくという作業が一番難しかったです。でも吹替を経験させていただいた事で自分の中のお芝居についての考え方も、演技の幅も広まったんじゃないかなと思います」と語りました。

本作のミュージカルシーンについては「女王の歌が『美しさがすべて』というタイトルなので客観的に見るとそこまで美しさに執着してしまう女王がなんか可愛らしくて、そこまでしなくてもあなた十分綺麗だよ!みたいな愛らしさも感じるような曲を歌わせていただいたんですけれど、歌う女王の気持ちとしては“美しさが全てだ!”と、朗々と歌わせていただきました」とコメント。

そして作品を通じて皆さんに「皆さんもご存知の物語だと思うんですが、是非もう一度観ていただいて新たな目線から白雪姫の魅力を感じてほしいです」と語り、ファンも本作への期待が高まるイベントとなりました。

続いて、劇中に出てくる“7人のこびと”の名前が書かれたカードを1枚引いて選んだカードに書かれた“7人のこびと”の名前にまつわる質問に答えていただくという本日限りのスペシャルトークコーナーを実施。

ねぼすけのカードを引いた月城さんは“朝のルーティーン”について聞かれると「朝起きたら、コーヒーが好きなのでコーヒーを淹れてソファーに座るまでがルーティーンです。そこまではゆっくりしないと決めているんです」とコメント。

続いて先生が書かれたカードを選んだ月城さんは“本日お越しの皆さんに教えてあげたい事”について聞かれると、月城さんが絶対観てほしい『白雪姫』のポイントを回答!

「女王から老婆に変身するミュージカルシーンがあるんですけど、老婆に変身した後に本当にちょっとだけ高笑いをしているんですよ。そのシーンが吹替の中でも一番上手にできたと思っているので、そこに是非注目していただきたいです。でも本当に一瞬なので絶対に聞き逃さないでくださいね!歌が終わっても高笑いまでが歌だと思って、聞いていただきたいと思います!」と会場に集まったファンの皆様に注目して観てほしいシーンをアピールしました。

そして作品のテーマでもある“本当の美しさ”について聞かれると「映画を見ていても考えさせられる所ではあるんですけど、白雪姫の何が美しいかというと、白雪姫も女王も心の中に弱さがあるんですよ。ですが、その弱さを自覚して人の助けを借りて、ちゃんとその人たちの意見を受け入れて乗り越えていく強さがあるのが白雪姫の一番美しい所だなと今回映画を観て感じました。」とコメント。

最後に月城さんは「やはり誰しも弱い部分はあると思うんですけれど、そういう時に乗り越えられる力があるかどうかがその人の美しさだったり自信に繋がるかなと思うので、たくさんの方に観ていただいて、一歩踏み出すきっかけになれたらなと思いますし、落ち込んだ時にも自分自身の心の中にある強さを思いだしていただけるそんな映画になっているんじゃないかなと思っております。」と熱く語り、イベントは大盛況で幕を閉じました。

全ての“ディズニープリンセス”の原点となった“白雪姫”が新たなミュージカルナンバーと共に蘇る『白雪姫』

抜群の演技力と歌唱力を誇る白雪姫役のレイチェル・ゼグラーと白雪姫役プレミアム吹替版声優の吉柳咲良が命を吹き込む最高のファンタジー・ミュージカルが、この春、いよいよベールを脱ぐ――。

映画『白雪姫』は3月20日(木・祝)より公開です。

実写映画『白雪姫』作品概要

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写化。

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。

だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。

誰もが希望を失いかけた時、仲間たちと力を合わせ、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

「魔法の鏡よ、教えておくれ──世界で一番美しいのは誰?」

公開日:2025年3月20日(木・祝)

監督:マーク・ウェブ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー,ガル・ガドット

プレミアム吹替版声優:吉柳咲良/河野純喜(JO1)/月城かなと/津田篤宏/諏訪部順一

©2025 Disney. All Rights Reserved

