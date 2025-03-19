ホロライブ「超超超超ゲーマーズ2」さいたまスーパーアリーナで2日間開催が決定
【hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2】 7月5日、6日 開催予定 会場：さいたまスーパーアリーナ
カバーは「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」を7月5日と6日にさいたまスーパーアリーナで開催すると発表した。
今回のイベントでは白上フブキさん、大神ミオさん、猫又おかゆさん、戌神ころねさんが出演。2日間でゲストの出演も予定されている。
📢速報📢- 超超超超ゲーマーズ2公式 (@GAMERSfesABEMA) March 18, 2025
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hololive GAMERS fes. #超超超超ゲーマーズ2
さいたまスーパーアリーナで2DAYS開催決定!!!!
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🌽 #白上フブキ @shirakamifubuki
🌲 #大神ミオ @ookamimio
🍙 #猫又おかゆ @nekomataokayu
🥐 #戌神ころね @inugamikorone
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今年も #超ゲマズ2 を楽しもう！ pic.twitter.com/0S3o5YWL5f
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