【hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2】 7月5日、6日 開催予定 会場：さいたまスーパーアリーナ

カバーは「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」を7月5日と6日にさいたまスーパーアリーナで開催すると発表した。

今回のイベントでは白上フブキさん、大神ミオさん、猫又おかゆさん、戌神ころねさんが出演。2日間でゲストの出演も予定されている。

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