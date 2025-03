ショップで店員体験！アトレ松戸「おしごと体験イベント」

アトレ松戸は、2025年3月〜4月の春休み期間中、館内の各ショップにて「おしごと体験イベント」を開催しています。

アトレ松戸「おしごと体験イベント」

利用者の接客や商品の陳列など、憧れのショップ店員を体験できるイベントです。

■おしごと体験実施報告

2025年3月8日(土) くまざわ書店(書籍)

本棚の整理や品出し、本のPOP作りなどを体験。

POP作りのコーナーでは、自ら選んだお気に入りの本紹介を手書きで作成しました。

完成したPOPは現在売り場内に展示中です。

くまざわ書店イベント写真

2025年3月8日(土) ラフィネ(ビューティー)

小学生のお子様による親御様へのハンドマッサージ体験を実施しました。

手のツボを確認しながらやさしくマッサージをする様子はとても微笑ましく、

お子様から親御様へ日頃の感謝を改めて伝える時間となりました。

ラフィネイベント写真

2025年3月9日(日) ヴィ・ド・フランス(ベーカリー)

パンの袋詰めから品出し、レジ体験まで、実際のお仕事に近い内容をじっくり体験。

品出し体験では、パンがよりおいしく見える並べ方を教わりながら綺麗に並べました。

ヴィ・ド・フランスおしごと体験写真

2025年3月9日(日) 警備・設備

警備員の制服を着用し、敬礼の練習や館内巡回などを体験。

屋上では、無線機を使った応援要請や設備に関するクイズにも挑戦しました。

警備・設備イベント写真

■おしごと体験コンテンツ

(1)くまざわ書店(書籍)

日時 :2025年3月8日(土)11時〜13時

内容 :商品陳列・POP作り体験

定員 :3名

対象年齢:小学校高学年〜中学生

(2)ラフィネ(ビューティー)

日時 :2025年3月8日(土)15時〜16時

内容 :リラクゼーション体験

定員 :4名

対象年齢:小学生

(3)ヴィ・ド・フランス(ベーカリー)

日時 :2025年3月9日(日)・23日(日)14時〜15時半

内容 :パンの個包装・品出し

定員 :各回2名

対象年齢:小学校高学年〜中学生

(4)タリーズコーヒー(カフェ)

日時 :2025年3月16日(日)10時半〜12時

内容 :コーヒー作り体験

定員 :3名

対象年齢:中学生

(5)九州屋(青果)

日時 :2025年3月16日(日)14時〜15時半

内容 :商品の袋詰め・商品出し

定員 :2名

対象年齢:小学生〜中学生

(6)鎌倉パスタ(レストラン)

日時 :2025年3月27日(木)11時〜12時

内容 :お客様の案内・パン配布

定員 :4名

対象年齢:小学生〜中学生

(7)ユニクロ(衣料品)

日時 :2025年3月27日(木)13時〜15時

内容 :品出し・服畳み体験

定員 :4名

対象年齢:中学生

(8)なんぼや(買取)

日時 :2025年3月28日(金)・29(土)11時半〜12時半

内容 :金・ダイヤモンド等の査定体験

定員 :各回2名

対象年齢:小学校中学年〜高学年

(9)カメラのキタムラ(写真・雑貨)

日時 :2025年4月3日(木)13時半〜15時半

内容 :証明写真撮影等

定員 :3名

対象年齢:小学校高学年〜中学生

(10)インフォメーション

日時 :2025年4月2日(水)14時〜15時

内容 :館内案内・アナウンス

定員 :1名

対象年齢:小学校高学年〜中学生

(11)警備・設備

日時 :2025年3月9日(日)11時〜12時

内容 :館内巡回・バックヤード案内

定員 :3名

対象年齢:小学生〜中学生

