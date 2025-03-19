ÅìµþÅÔ¿´¤Ç1¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¡¡¹Á¶è¡¦¸×¥ÎÌç¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾·Â9¥ß¥ê¤Î¤Ò¤ç¤¦¡×¤â´ÑÂ¬¡¡Àã¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤âÁê¼¡¤°
´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â1¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°10»þ¤¹¤®¤Î¹ÄµïÁ°¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¹ÄµïÁ°¤Î¼ÇÀ¸¤Ë¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¯¤¤´¨µ¤¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤±¤µ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â1¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°7»þÈ¾Á°¤Ë¤Ï¹Á¶è¡¦¸×¥ÎÌç¤ÇÄ¾·Â9¥ß¥ê¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¤Ï±èÀþ¤ÎÃÝ¤¬ÅÝ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤«¡¢ÅìËÌÆ»¤Ç¤Ï¸áÁ°4»þ¤´¤í¤Ë¡ÖÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àã¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©¼éÃ«»Ô¤òÁö¤ë¾ïÈØÆ»¤Ç¤Ï¡¢¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£